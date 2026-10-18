Iris Katzenberger zeigt erstmals ihren neuen Partner (31)

Da staunten die Partygäste nicht schlecht: Iris Katzenberger (59) hat sich am Samstagabend zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem neuen Herzblatt Kevin in der Öffentlichkeit gezeigt. Schauplatz des Auftritts war die "Golden Velvet Party" von David und Basti Franke in Frankfurt. Die meiste Zeit verbrachten der Realitystar und der 31-jährige Hamburger turtelnd im abgetrennten VIP-Bereich, zwischendurch mischten sie sich aber auch unter die übrigen Partygäste. Von Zurückhaltung war dabei laut Bild keine Spur: Die beiden gaben sich ausgesprochen vertraut – immer wieder ließ Iris liebevoll ihre Hand über das Bein ihres Partners gleiten. Im Interview ließ die dreifache Mutter dann keine Zweifel mehr offen und bestätigte die Beziehung mit knappen, aber deutlichen Worten: "Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich."

Kennengelernt haben sich die beiden an einem lauen Sommerabend: Am 25. Juli liefen sie sich auf einem Weinfest über den Weg – dort soll es dann auch gleich ordentlich gefunkt haben. Wer dabei den ersten Schritt machte, verriet Lucas Cordalis (59): "Der fand meine Schwiegermutter einfach total hot. Und dann hat sich der Rest ergeben", gab er preis. Tochter Daniela Katzenberger (40) nimmt den Altersunterschied zwischen ihrer Mutter und deren Freund mit reichlich Humor. "Ich glaube, ich bekomme einen neuen Stiefbruder!", scherzte sie und legte gleich nach: "Mit Stiefvater hat das ja nichts mehr zu tun." Auch zum Beuteschema ihrer Mutter hatte die Kultblondine eine Einschätzung parat: "Alles, was unter 35 ist und menschlich und männlich: Da ist die Chance groß." Iris selbst nahm die Sprüche ihrer Tochter gelassen und konterte: "Was kann ich dazu, wo die Liebe hinfällt?"

Bevor der Hamburger endgültig in den Familienkreis aufgenommen wird, sollte sich Kevin aber gut überlegen, ob er das überhaupt will, scherzte Daniela, die die Eigenheiten ihrer Sippe nur zu gut kennt. Bei allen Frotzeleien überwiegt in der Familie jedoch die Freude. Lucas zeigte sich sichtlich angetan vom neuen Glück der Schwiegermama und betonte: "Meine Schwiegermutter hat ein sehr großes Herz voller Liebe. Und das ist auch gut." Einem Gerücht trat Iris unterdessen entschieden entgegen: Zuletzt war spekuliert worden, Kevin sei Mitglied eines bekannten Rockerclubs oder habe Verbindungen zu Clanstrukturen. Dazu stellte die Reality-TV-Bekanntheit entschieden klar: "Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit."

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)

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Imago Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022