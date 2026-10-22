Anna Heiser verrät: Wollen sie und Gerald weitere Kinder?

Anna Heiser (36) ist vor einigen Monaten mit ihrer Familie von Namibia nach Polen gezogen. Ihren neuen Alltag hält sie immer noch fleißig auf Instagram fest, um ihre Follower daran teilhaben zu lassen. Nun durften sie in einer Fragerunde ihre Fragen direkt an Anna richten. Ein User wollte wissen, ob Anna und ihr Ehemann Gerald noch ein weiteres Kind bekommen wollen. Darauf antwortete Anna ganz ehrlich: "Herz ja, Kopf nein. Aber ich habe beschlossen, meine Spirale entfernen zu lassen. Nicht wegen Familienplanung, sondern wegen der Gesundheit." Weitere Gründe oder eine nähere Erklärung liefert die TV-Bekanntheit jedoch nicht.

Die vergangenen Wochen waren für Anna nicht einfach. Mit dem Umzug kamen so viele Veränderungen, die die kleine Familie erst mal verarbeiten musste. In Namibia hatten sie ein ganzes Leben auf einer Farm zurückgelassen. Diese Umstellung war für alle in der Familie nicht einfach. Noch dazu kämpft Anna schon seit einigen Wochen mit einer unbekannten Diagnose: Bei einem Konzert war sie in Ohnmacht gefallen und musste aus dem Saal getragen werden. Ein Arzt hatte dann festgestellt, dass sie Probleme mit ihrem Herzen hat. Was genau dahintersteckt, hat sie bisher nicht öffentlich gemacht.

Das Thema Schwangerschaft beschäftigt Annas Fans immer wieder. Schon im August wurde sie darauf von ihren Followern angesprochen, als ihnen ein leicht gewölbter Bauch an der Influencerin aufgefallen war. Die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin wehrte sich damals auf Instagram deutlich gegen solche vorschnellen Annahmen – und gegen den Druck, dass weibliche Bäuche immer flach auszusehen hätten. Sie erklärte, dass Rundungen am Körper ganz unterschiedliche Ursachen haben können, etwa die jeweilige Zyklusphase oder schlicht eine Mahlzeit.

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annaheiser Anna Heiser im Juli 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, Juni 2026

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser auf Reise, 2026