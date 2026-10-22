Liebt Gloria Schwesinger ihren Micha mehr? Das sagt sie

Gloria Schwesingers (34) Partner Micha scheint nach außen hin nicht der Gefühlvollste zu sein, das ist ihr bewusst. Das Paar ist in der aktuellen Ausstrahlung der siebten Staffel Temptation Island VIP zu sehen – und nach den Bemühungen und Worten zu urteilen, ist Gloria diejenige, die in der Beziehung mehr liebt. Gloria überschüttet Micha mit Liebe – so ist sie eben. "Ich bin schon eine Person, wenn ich jemanden liebe, dann würde ich eine Kugel für denjenigen abfangen", betont die 34-Jährige im Interview mit Promiflash.

Auch im Vergleich mit ihren früheren Beziehungen zieht Gloria das Fazit, schon immer mehr gegeben zu haben. "Jeder Partner in der Vergangenheit hat schlecht abgeschnitten. Wenn ich jetzt einmal ganz neutral betrachte, was ich an den Tisch gebracht und in die Beziehung investiert habe und was alle meine Ex-Partner getan haben, dann war es leider immer so, dass ich natürlich sehr viel gemacht habe", meint Gloria und ergänzt: "Ich bin aber auch sehr mütterlich veranlagt, und dementsprechend wirkt es natürlich oft so, als würde ich schon auch mehr lieben."

Was jedoch keineswegs bedeutet, dass Micha sie nicht liebe. Auch er zeigt hin und wieder seine Emotionen. So auch in der ersten "Temptation Island VIP"-Folge: "In der ersten Folge, bei der Verabschiedung, als es zur Eros- oder zur Aphrodite-Villa ging und wir uns verabschiedet haben, hat Michael zum Beispiel geweint. Das hat natürlich schon auch gezeigt, dass er mich natürlich schon auch liebt." "Also es ist jetzt nicht so, dass er mich hasst, auch wenn das viele denken", gibt Gloria zu verstehen.

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island V.I.P."

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025

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