Nadja Benaissa verrät, ob sie bereit für eine neue Liebe ist

Nadja Benaissa (44) kann sich durchaus vorstellen, ihr Leben wieder mit einem Partner zu teilen. Nach dem Finale von Promi Big Brother 2026 sprach die No-Angels-Sängerin in einem exklusiven Joyn-Interview offen über ihr Liebesleben. Auf die Frage, ob sie für eine neue Beziehung bereit sei, reagierte Nadja zunächst zögerlich: "Weiß ich nicht. Wenn mir der richtige Mann begegnet, dann ja." Aktiv auf der Suche sei sie derzeit jedoch nicht – Verabredungen gezielt zu organisieren, reizt sie momentan wenig. Die Tür für eine neue Liebe will sie trotzdem nicht zuschlagen. Mit einem Augenzwinkern richtete Nadja deshalb gleich einen kleinen Aufruf an alle Interessenten: "Wenn es wirklich einen tollen Mann gibt, der kann sich gerne melden!"

Dabei hat Nadja ziemlich genaue Vorstellungen davon, welche Eigenschaften ihr potenzieller Partner mitbringen sollte: "Der muss Charakter haben. Er muss lieb, intelligent und rücksichtsvoll sein. Irgendwie muss es passen", erklärte sie im Gespräch mit Joyn. Neben diesen inneren Werten zählt für die Sängerin vor allem die persönliche Verbindung. Ganz nebensächlich ist die Optik für sie aber offenbar auch nicht: "Und ein bisschen gut aussehen sollte er auch!", fügte Nadja lachend hinzu. Anlass für das Gespräch war ihr Abschied aus der 14. Staffel von "Promi Big Brother". Dort musste sie sich am Ende Maurice Dziwak (28), Gia Georgina und Axel Schulz (57) geschlagen geben und belegte den vierten Platz. Über den verpassten Sieg zeigte sich die Musikerin nach dem Finale nicht enttäuscht, sondern glücklich und dankbar. Wie weit sie in der Show gekommen war, überraschte sie selbst.

Schon seit Jahren lebt die Musikerin ohne feste Partnerschaft an ihrer Seite. Noch vor rund zehn Wochen hatte sie sich selbst als zufriedenen Single bezeichnet. Langeweile kommt bei ihr nämlich auch ohne Beziehung nicht auf: Ihr Alltag ist mit Arbeit gefüllt, zudem nehmen ihre Familie und ihre Freunde einen wichtigen Platz in ihrem Leben ein. Verändert hat sich ihre Haltung zu Nähe und Partnerschaft allerdings durch ihre Teilnahme an Let's Dance. Die intensive Zeit in der Tanzshow sorgte dafür, dass sich die Sängerin emotional offener fühlte. Erzwingen will Nadja die Partnersuche nach wie vor nicht – eine Beziehung mit dem passenden Mann schließt sie aber eben auch nicht aus.

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Imago Nadja Benaissa bei der Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Nadja Benaissa bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Jörn Strojny Nadja Benaissa, "Let's Dance"-Kandidatin 2026