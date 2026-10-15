Keine Zeit für Tochter: Nadja Benaissa über No-Angels-Zeit

Zum 25-jährigen Jubiläum der No Angels blickt Nadja Benaissa (44) auf die schwierigen Anfänge ihrer Karriere zurück. In der ARD-Dokumentation "No Angels - Das sind wir" spricht die Sängerin offen darüber, wie sehr sie der plötzliche Ruhm damals überforderte. Als die Girlgroup aus der Castingshow Popstars hervorging, war Nadja gerade einmal 18 Jahre alt und bereits Mutter einer kleinen Tochter. Den Alltag als frischgebackener Popstar mit ihrer Verantwortung als Mutter zu vereinbaren, erwies sich jedoch als enorme Herausforderung. Von frühmorgens bis spät in die Nacht sei ihr Terminkalender vollständig durchgeplant gewesen. Für gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter blieb dabei kaum eine Gelegenheit. "Ich hatte keine Sekunde Zeit für mein Kind", erinnert sich die Musikerin in der Dokumentation. Die erste Folge der Jubiläumsdoku ist seit dem 14. Oktober 2026 in der ARD-Mediathek verfügbar und wird am 17. Oktober um 23:55 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Dabei hatte Nadja schon vor der offiziellen Bekanntgabe der Bandmitglieder gewusst, dass sie Teil der No Angels werden würde. In den damaligen Gesprächen sei ihr zugesichert worden, dass sich ihre Karriere problemlos mit dem Muttersein vereinbaren lasse. Ihre Tochter könne sie einfach überallhin mitnehmen, habe es geheißen. Doch nach dem Durchbruch der Gruppe sah die Realität völlig anders aus. "Das war überhaupt kein Umfeld für Kinder", stellt die Sängerin rückblickend klar. Auch psychisch sei sie in dieser Zeit stark belastet gewesen. "Da konnte ich sowieso mit niemandem über irgendwas sprechen. Ich war komplett traumatisiert", berichtet Nadja in der ARD-Doku. Statt den Erfolg genießen zu können, habe sie "irgendwie versucht, durch den Tag zu kommen". Dass ihre Bandkollegin damals eine besonders schwere Zeit durchmachte, ist auch Sandy Mölling (45) in Erinnerung geblieben. "Das war alles gar nicht so einfach, das war echt hart für Nadja", bestätigt sie in der Dokumentation.

Schon vor ihrem Einstieg bei den No Angels hatte Nadja zahlreiche Schicksalsschläge erlebt. Bereits mit zwölf Jahren wurde sie drogenabhängig, mit 14 lebte sie auf der Straße und mit 16 wurde sie schwanger. Wie Produzent Leslie Mandoki (73) in der Dokumentation erzählt, sei bei der Zusammenstellung der Band sogar darüber diskutiert worden, ob sich Nadjas bewegte Vergangenheit vermarkten ließe. Er selbst habe dagegen einen väterlichen Beschützerinstinkt entwickelt und versucht, die junge Sängerin zu unterstützen. Dass das Thema Mutterschaft innerhalb der Girlgroup auch später für Konflikte sorgte, machte Nadja bereits bei Promi Big Brother deutlich. Dort verriet sie, dass Jessica Wahls (49) die No Angels nach ihrer Schwangerschaft keineswegs freiwillig verlassen habe. Vielmehr sei sie vom damaligen Management aus der Band gedrängt worden. Nadja räumte dabei auch ein, dass Jessica in dieser schwierigen Situation von ihren Kolleginnen nicht ausreichend unterstützt worden sei.

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Getty Images Nadja Benaissa, Sängerin

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Getty Images Nadja Benaissa, Sängerin

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Getty Images Die No-Angels-Sängerinnen Nadja, Sandy, Lucy und Jessica