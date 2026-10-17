"Er wurde zu krass": Nadja Benaissa wurde jahrelang gestalkt

Nadja Benaissa (44) gewährt derzeit in der 14. Staffel von Promi Big Brother tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Im Gespräch mit dem ehemaligen Fußballprofi Christian Lell (42) erzählt die Sängerin in der Show von SAT.1 und Joyn erstmals ausführlich von einer Erfahrung, die sie über Jahre belastet hat: Die No Angels-Sängerin soll zwei Jahre lang gestalkt worden sein. Der Mann sei kein Unbekannter gewesen – sie habe ihn schon länger aus der Musikszene gekannt und sich einige Male mit ihm getroffen. Doch für Nadja entwickelte sich die Annäherung viel zu schnell. Ihr Bekannter sei immer anhänglicher geworden und habe schließlich sogar unangekündigt vor ihrer Wohnung gestanden. "Wenn ich nicht ans Telefon gegangen bin, dann stand er plötzlich vor der Haustür. Er wurde zu krass", erinnert sich Nadja in der Sendung. Deshalb habe sie schließlich beschlossen, den Kontakt zu dem Mann vollständig abzubrechen. Doch damit war die belastende Situation für die Musikerin noch lange nicht beendet.

Auch nachdem Nadja den Kontakt beendet hatte, soll der Mann nicht von ihr abgelassen haben. Mehrfach habe er die Reifen ihres Autos zerstochen. Besonders drastisch sei ein Vorfall gewesen, bei dem sie lediglich kurz ihre Einkäufe in die Wohnung gebracht und die Toilette aufgesucht habe. In dieser kurzen Zeitspanne seien erneut alle vier Reifen beschädigt worden. Die Sängerin habe sich in dieser Phase permanent beobachtet gefühlt. Schließlich soll der Mann sie direkt an ihrer Haustür abgefangen, beleidigt, bespuckt und körperlich angegriffen haben. Daraufhin ging die Sängerin zur Polizei und erstattete Anzeige. Die fortwährende Verfolgung habe sie zwar nicht belegen können, wegen der Körperverletzung sei der Mann jedoch verurteilt worden. Dieser juristische Schritt brachte offenbar die entscheidende Wende. "Dann ist relativ zügig Ruhe eingekehrt", berichtet Nadja über die Zeit nach dem Urteil.

Vor zwei Tagen hatte Nadja in der ARD-Dokumentation "No Angels - Das sind wir" auch über eine ganz andere Belastung gesprochen: den gnadenlosen Start ins Popstarleben. Damals sei sie gerade erst 18 gewesen und schon Mutter. Ihr Terminkalender habe keine Luft gelassen. "Ich hatte keine Sekunde Zeit für mein Kind", sagte Nadja in der Doku. Und obwohl ihr vorher versprochen worden sei, sie könne ihre Tochter einfach überallhin mitnehmen, sei die Realität eine andere gewesen. "Das war überhaupt kein Umfeld für Kinder", stellte sie klar. Die Sängerin schilderte außerdem, wie allein sie sich in dieser Zeit gefühlt habe. "Da konnte ich sowieso mit niemandem über irgendwas sprechen. Ich war komplett traumatisiert", sagte Nadja.

"Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder 24 Stunden streamen auf Joyn.

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Joyn / Marc Rehbeck Nadja Benaissa, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" im Oktober 2026

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Getty Images Die No Angels bei der "Die große Schlagerstrandparty 2022"