Prinz Harry verrät den wahren Grund für die UK-Rückkehr

Prinz Harry (42) sprach offen über die Gründe für die Rückkehr nach Großbritannien, die er gemeinsam mit Herzogin Meghan (45) und den Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), angetreten hat. In einem aktuellen Gespräch mit dem Magazin GQ erklärte der Herzog von Sussex, dass ein Umdenken innerhalb seiner Familie den Ausschlag gegeben habe. Die Erlebnisse der letzten sechs Jahre und der ehrliche Austausch darüber hätten zu einem veränderten Umgang mit der gesamten Situation geführt. "Ich denke, dass sich unsere Haltung definitiv verändert hat. Wenn man es erst einmal durchgestanden hat, darüber sprechen und ein Bewusstsein dafür schaffen konnte, dann sehen die Menschen es als das, was es ist; das macht das Umfeld ein wenig leichter", erklärte er dem Magazin. Mit der Rückkehr verbindet Harry außerdem die Hoffnung, dass sich der Umgang mit ihm und seinen Liebsten verbessert. "Es wird das Verhalten nicht unbedingt stoppen, aber ich denke, das Verhalten könnte sich – und ich hoffe, dass es das wird – verändern", so der Royal.

In dem Gespräch blickt der zweifache Vater auch auf die Zeit seit seinem Rückzug als arbeitender Royal zurück. "Was damals passiert ist, war damals. Was in den vergangenen sechs Jahren passiert ist, war eine Fortsetzung davon. Einige Kämpfe wurden ausgetragen – und das war notwendig", erinnerte er sich. Trotz der zurückliegenden Konflikte möchte Harry den Blick inzwischen nach vorn richten: "Bei allem anderen, was auf der Welt vor sich geht, gibt es Aspekte der Vergangenheit, die wir alle – ich, meine Familie und einige Vertreter der britischen Presse – sicher hinter uns lassen und gemeinsam für das größere Wohl arbeiten möchten." Die Veröffentlichung des Interviews fiel genau auf den Tag, an dem Omans Sultan Haitham bin Tarik zu einem Staatsbesuch in Windsor eintraf. Insidern zufolge war das reines Timing: Das Gespräch sei bereits im September aufgezeichnet worden, während das Magazin GQ den Erscheinungstermin eigenständig bestimmt habe.

Neben seiner Rückkehr betonte Harry im Interview auch die Sehnsucht nach einer Versöhnung mit seinem Bruder Prinz William (44). Dem familiären "Drama" wolle er endlich den Rücken kehren. Der Herzog versucht bereits seit über einem Jahr, wieder Brücken zum britischen Königshaus zu bauen. Insbesondere zu seinem Vater, König Charles III. (77) – der sich nach wie vor in Krebsbehandlung befindet –, wünscht er sich wieder einen engeren Kontakt. Ein großes Anliegen ist ihm zudem, dass seine Kinder Archie und Lilibet eine liebevolle Beziehung zu seiner Familie aufbauen können. Dass die Aussöhnung offenbar weiterhin schwierig ist, ließ Harry ebenfalls durchblicken. "Einige Leute wollen nicht, dass es funktioniert. Ich möchte, dass es funktioniert", betonte er.

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Getty Images Prince Harry besucht die Invictus Spirit Awards der Invictus Games Foundation in Greenwich

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus