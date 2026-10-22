Seltene Worte: Kim Kardashian schwärmt von Lewis Hamilton

Wer von Kim Kardashian (46) klare Ansagen zu ihrem Liebesleben erwartet, geht eher leer aus. In einer jüngsten Folge von The Kardashians plauderte die Unternehmerin nun aber mit Comedian Nikki Glaser (42) über die Männer in ihrem Leben. Sie verriet, dass ein ganz bestimmter Kandidat jede Eigenschaft erfülle, die sie sich von einem Partner wünscht. Natürlich blieb die Frage nach dem Namen nicht lange aus. Als das Gespräch auf Lewis Hamilton (41) gelenkt wurde, ging Kim in Deckung. "Oh, ihr versucht wirklich, mir das zu entlocken", entgegnete sie schmunzelnd. Ganz schweigen wollte sie aber nicht. Kim schwärmte: "Lasst mich nur so viel sagen: Ich bin einfach wirklich, wirklich glücklich."

Weitere Details enthüllte die Ex-Frau von Kanye West (49) nicht. "Das ist alles, was ich fürs Erste sagen werde", stellte Kim in der Sendung klar. Erste Spekulationen kamen auf, nachdem die Vierfachmama und der Formel-1-Star im vergangenen Jahr gemeinsam eine Silvesterparty in Aspen besucht hatten. Im Februar legten sie mit einem gemeinsamen Ausflug in Paris nach. Danach wurden Kim und Lewis unter anderem im Urlaub sowie in Japan und New York City gesichtet. Im September dieses Jahres zeigten sie sich schließlich Seite an Seite bei einer Veranstaltung und wirkten verliebt.

Während Kim nicht viele Worte über ihre Romanze verliert, ist sie zumindest auf Social Media offener: Sie teilt in regelmäßigen Abständen Schnappschüsse mit dem Rennprofi. Die Beziehung der beiden soll seit Monaten sehr ernst sein. Ein Insider behauptete gegenüber dem Magazin OK!, Kim und Lewis hätten im privaten Kreis offen über Nachwuchs und eine gemeinsame Zukunft gesprochen. Für Lewis sei der Wunsch nach eigenen Kindern laut der Quelle schon länger ein Thema gewesen. Auch eine Leihmutterschaft sei als möglicher Weg genannt worden.

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Instagram / lewishamilton Kim Kardashian und Lewis Hamilton, August 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Lewis Hamilton 2026, Instagram

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026