Kim Kardashian und Lewis Hamilton wollen Familie gründen

Kim Kardashian (45) und Rennfahrer Lewis Hamilton (41) scheinen in ihrer frischen Liebe direkt den nächsten Gang einzulegen: Laut dem Magazin OK! spricht das neue Promi-Traumpaar bereits ganz konkret über eine gemeinsame Familienplanung – und zwar mithilfe einer Leihmutter. Die The Kardashians-Darstellerin und der siebenfache Formel-1-Weltmeister sollen im kleinen Kreis sehr offen über ihre Zukunft reden. Laut einem Insider ist der Grund dafür ein lang gehegter Wunsch von Lewis: "Vater zu werden beschäftigt Lewis schon seit langer Zeit – es ist keine neue Idee, die plötzlich aufkam, weil er mit Kim zusammen ist."

Der Brite habe privat jahrelang darüber gesprochen, dass er Kinder wolle und dieses Kapitel nicht zu spät aufschlagen möchte. Der Informant behauptet: "Dieser Wunsch war immer im Hintergrund vorhanden, auch wenn er sich auf den Rennsport konzentrierte. Er war sich auch sehr bewusst, dass er und Kim eine langjährige Freundschaft verband. Er wollte diese Geschichte nicht für etwas Flüchtiges oder Experimentelles aufs Spiel setzen." Eine Leihmutterschaft sei für das vermeintliche Paar "der wahrscheinlichste Weg", da Kim aufgrund medizinischer Komplikationen bei früheren Schwangerschaften keine weitere Schwangerschaft durchmachen wolle.

Die vierfache Mutter habe eingefrorene Eizellen und kenne den Prozess, da zwei ihrer Kinder – Chicago West (8) und Psalm West (6) – bereits mithilfe einer Leihmutter zur Welt kamen. "Das sind nicht nur hypothetische Gespräche im Bett. Kim und Lewis haben über das Timing gesprochen, über die nötigen Schritte und darüber, wie es in beider Terminkalender passen würde", erzählt die Quelle weiter. Ob es also tatsächlich bald Nachwuchs im Hause Kardashian gibt? Zumindest widersprach ein weiterer Insider dem zuletzt und meinte zu wissen, dass beide es langsam angehen lassen möchten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago und Psalm, 2025