Steffen Vogeno sieht Gloria und ihren Micha nicht als Paar

Temptation Island VIP lockt wieder einige Paare aus dem Reality-TV vor die Kamera und testet sie aufs Ganze. Unter den Kandidaten sind auch Gloria Schwesinger (34) und ihr Partner Micha. Die beiden sind bereits seit einigen Jahren zusammen und haben schon einiges durchgestanden. Doch ein Kollege aus dem TV-Business erhebt jetzt seine Stimme und äußert Kritik an der Beziehung der beiden. Steffen Vogeno meint auf Instagram: "Bin ich der Einzige, der die beiden überhaupt nicht zusammen sieht? Die sind so unterschiedlich, auch in ihrer Art zu lieben." Er scheint daran zu zweifeln, dass die beiden das Experiment auf der Insel überstehen. Dabei nahm er auch Michas Verhalten gegenüber einer Verführerin ins Visier – das sei ihm nämlich sofort komisch aufgefallen.

Wie es in der Show üblich ist, werden die Pärchen getrennt und in zwei verschiedene Häuser gesteckt. Den Männern werden dann ein paar schöne junge Damen vorgestellt, den Frauen gut durchtrainierte junge Männer. Die Verführerinnen und Verführer sollen den Kandidaten zeigen, was außerhalb ihrer Beziehung verfügbar wäre. Micha hat Steffen als Zuschauer auf jeden Fall nicht überzeugt. "Ich fand Micha in der ersten Folge sehr anfällig. Er kann der Verführerin nach ein paar Stunden nicht in die Augen schauen, weil es zu gefährlich ist", erklärte er in seiner Instagram-Story und versah den Beitrag mit einem lachenden Emoji.

Doch auch Gloria sorgte bei ihm für Stirnrunzeln: "War auch ein bisschen geschockt, wie selbstverständlich Gloria erzählt hat, dass sie ihren Ex-Partner betrogen hat", hielt er fest. Wie Gloria bei "Temptation Island VIP" erzählt, lernte sie Micha kennen, während sie noch mit ihrem Ex-Partner Nikola Grey (30) zusammen war. Die beiden gingen zusammen aus, während Nikola bei seiner Familie im Ausland war. "Natürlich habe ich mich nicht gut gefühlt, aber irgendwo habe ich es gebraucht und ich bin froh, dass wir jetzt zusammen sind", schwärmte sie im Kreise der anderen Kandidatinnen.

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ActionPress Steffen Vogeno, Reality-TV-Star

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Instagram / gloria.glumac Nikola Glumac und Gloria Schwesinger, 2020