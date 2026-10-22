Übler Geruch: Joey Heindle zieht "The Masked Singer"-Bilanz

Joey Heindle (33) hat im Finale von The Masked Singer als Pferd seine Maske fallen lassen – und zieht nun ein ehrliches Fazit. In einer Instagram-Story meldete sich der Realitystar direkt nach der Show zu Wort und sprach über die Strapazen, die das Kostüm mit sich brachte. Vor der leuchtenden Studiokulisse stand er noch in seinem schwarzen Fantasyoutfit mit muskulöser Polsterung, goldenen Details, Umhang und breitem Gürtel da. Besonders das Singen unter dem schweren Helm habe ihn vor große Herausforderungen gestellt, erzählte der Musiker. Neben der eingeschränkten Bewegungsfreiheit und der anstrengenden Gesangstechnik sei auch der unangenehme Geruch im Inneren des Kostüms eine zusätzliche Belastung gewesen. Sein drastisches Fazit dazu fällt entsprechend deutlich aus: "Ich stinke wie ein nasser Fuchs, wie ein Pferd. Ich bin ein Pferd und ich stinke wie ein Pferd."

Woher die Geruchsbelästigung kam, erklärte der Musiker gleich mit: In den Füßen des Kostüms sei Polyester verarbeitet gewesen, der entstandene Duft erinnere ihn an besonders alten Käse. Doch damit nicht genug der Herausforderungen. Die Haube und der nach unten drückende Helm hätten nicht nur seine Bewegungen eingeschränkt, sondern ihm auch den Zugriff auf professionelle Gesangstechniken erschwert – also genau jene Hilfsmittel, mit denen er normalerweise die richtigen Töne trifft. Joey griff dabei auf seine Erfahrungen aus dem Musical zurück. Doch eine Technik, die ihm dort normalerweise helfe, habe unter dem Pferdekopf nicht funktioniert. Ganz neu war die Herausforderung für den Entertainer allerdings nicht: Bereits bei "The Masked Singer Switzerland" hatte er sich hinter einer Maske versteckt. Diesmal wollte er seiner Figur noch mehr Tiefe verleihen und dem Publikum trotz der körperlichen Anstrengung auch die sanfte Seite seines Pferdes näherbringen.

Am Ende durfte sich Joey über einen Platz auf dem Siegerpodest freuen: Im Finale der 13. Staffel von "The Masked Singer" belegte er als Pferd den dritten Rang. Vor ihm landete Anna-Carina Woitschack (33) auf dem zweiten Platz. Als Fernando El Toro konnte sich Vincent Gross (30) den Sieg sichern. Für Joey endete das Abenteuer bei der Musikrateshow nach mehreren Auftritten und der abschließenden Demaskierung.

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AEDT / ActionPress Joey Heindle beim Screening zur ersten Folge von "Club der guten Laune"

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Hofer, Günter / ActionPress Joey Heindle, Sänger

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Panama Pictures / ActionPress Joey Heindle, Sänger