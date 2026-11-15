Alles nur Show? Joey Heindle enthüllt "The Power"-Strategie

Nach seinem Aus bei The Power lässt Joey Heindle (33) tief blicken – und verrät, dass in der Villa längst nicht alles so war, wie es auf den ersten Blick schien. Auf Instagram meldete sich der Sänger jetzt bei seinen Followern und erklärte, mit welcher Taktik er in die Realityshow gegangen ist. Offenbar setzte der Realitystar seine öffentliche Rolle ganz bewusst in Szene und trieb bestimmte Situationen gezielt auf die Spitze. Teilweise habe er sich sogar bewusst besonders dumm gestellt, um für mehr Unterhaltung zu sorgen. Doch auch wenn vieles an seinem Verhalten eine Rolle gewesen sei, hätten seine Gefühle während der Dreharbeiten keineswegs zur Show gehört.

Seine Herangehensweise beschreibt Joey in dem Beitrag sehr offen: "Ich habe in der Villa vieles ganz bewusst gespielt… und natürlich habe ich oft meine Schauspielerfahrung in viele Handlungen mit reingebracht (selbst manchmal das extreme Dummstellen)", schreibt er. Dabei habe er vor allem auf Witz, Lautstärke und Übertreibung gesetzt. Hinter dieser Fassade sei aber stets der private Joey mit echten Emotionen gewesen. Zudem gibt er zu bedenken, dass das Publikum im Fernsehen nur etwa fünf Prozent dessen sehe, was in der Villa wirklich passiere. Zahlreiche tiefgründige Gespräche und aufschlussreiche Einblicke hätten es letztlich nicht in die Ausstrahlung geschafft. Deshalb bittet er das Publikum darum, die Teilnehmer nicht anhand einzelner Szenen zu verurteilen. Schließlich könne die Teilnahme an einem solchen Format auch eine erhebliche psychische Belastung darstellen. Konstruktive Kritik und abweichende Ansichten seien für ihn völlig in Ordnung, persönliche Angriffe und Beleidigungen hingegen nicht.

Auch über seinen Rauswurf spricht der Musiker in dem Post. Wut auf Narumol (61) empfindet Joey nicht – im Gegenteil: Er ist sogar erleichtert, dass gerade sie die Entscheidung getroffen hat. "Ich bin froh, dass Narumol diejenige war, die mich rausgewählt hat, und nicht einer der anderen Kandidaten. Ich habe ihr von Herzen gegönnt, dass sie länger in der Villa bleiben durfte. Ich nehme ihr das überhaupt nicht übel", stellt er auf Instagram klar. Seine Teilnahme an "The Power" bereut der Sänger nicht. Stattdessen blickt er mit großer Dankbarkeit auf die Erlebnisse während der Dreharbeiten zurück. Wirklich überrascht habe ihn dabei offenbar kaum etwas. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Reality-TV sei ihm bereits vor seinem Einzug bewusst gewesen, was ihn erwarten würde. Unter anderem hatte Joey einst die Dschungelkrone geholt und damit bereits Erfahrung mit dem Leben vor laufenden Kameras gesammelt.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Joey Heindle, "The Power"-Kandidat

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Imago Joey Heindle bei der Starnacht aus der Wachau in Rossatz-Rossatzbach

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