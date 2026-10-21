Finale: Diese Maske gewinnt "The Masked Singer" 2026

Der Stier hat gesiegt: Vincent Gross (30) hat als Fernando El Toro das Finale der 13. Staffel von The Masked Singer für sich entschieden und darf sich nun Gewinner des Jahrgangs 2026 nennen. In der finalen Abstimmung der Musikrateshow, die auf ProSieben und Joyn zu sehen war, ließ der Schlagersänger die Konkurrenz hinter sich – allen voran Anna-Carina Woitschack (33), die sich mit dem zweiten Platz begnügen musste. Rang drei ging an Joey Heindle (33). Nach seiner Demaskierung ließ sich Vincent erst einmal Zeit und umarmte nacheinander alle anderen Finalisten, bevor er etwas außer Atem zu Moderator Matthias Opdenhövel (56) joggte, um seinen Siegerpokal in Empfang zu nehmen. Sein Fazit fiel knapp, aber eindeutig aus: "Ich bin einfach nur glücklich." Damit geht eine Staffel zu Ende, in der sich der Musiker Woche für Woche durch die Rateshow gesungen hatte – und am Ende ganz oben stand.

Für Rateteam-Mitglied Chris Tall (35) war der Sieger allerdings keine große Überraschung. Bereits beim allerersten Auftritt von Fernando El Toro hatte der Comedian auf Vincent Gross getippt – und lag im Finale erneut goldrichtig. Anna-Carina Woitschack nahm den zweiten Platz gelassen und freute sich vor allem darüber, dem Publikum eine ganz neue Seite von sich gezeigt zu haben. "Es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe nie gedacht, dass ich überhaupt ins Finale komme", erklärte die Sängerin. Auch Joey wurde von Chris korrekt enttarnt. An Erfahrung in Endrunden mangelt es dem Sänger ohnehin nicht: Er gewann bereits DSDS, das Dschungelcamp und 2022 "The Masked Singer Switzerland". Bevor es zur Entscheidung kam, waren außerdem zwei weitere Masken gefallen. Unter Yeti Cat steckte die Schauspielerin und Kabarettistin Gisa Flake (41), als Professorin Dr. Dr. Schweinstein kam Jasmin Schwiers (44) zum Vorschein – für sie reichte es zu Platz vier.

Dass Chris in dieser Staffel einen guten Riecher hatte, bewies er nicht erst im Finale. Schon im Halbfinale hatte er die richtige Spur: Damals tippte er beim Erdbär auf Schlagersängerin Isi Glück – und lag damit ebenfalls richtig. Die Sängerin war durch eine verstellte Stimme lange schwer einzuordnen und hatte sich bis in die fünfte Ausgabe vorgekämpft, ehe für sie kurz vor dem großen Finale Schluss war. Am Finalabend zog sich die Trefferquote des Rateteam-Mitglieds dann konsequent durch sämtliche Enthüllungen: Neben Vincent erkannte Chris auch Anna-Carina und Joey. Bei Jasmin war er immerhin nicht ganz allein mit dem richtigen Riecher – hier tippte Ruth Moschner (50) gemeinsam mit ihm korrekt.

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ProSieben Die Finalisten von "The Masked Singer", 2026

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