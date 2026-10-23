Dieser Award-Moment geht Sylvie Meis bis heute besonders nah

Anlässlich der diesjährigen "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle", bei denen Sylvie Meis (48) durch den Abend führte, blickt sie auf einen ganz besonderen Abend zurück: Bei den Vienna Awards 2025 stand die Moderatorin nicht selbst im Rampenlicht, sondern durfte ihre langjährige Freundin Serena Goldenbaum feiern. Im festlich beleuchteten Saal hielt die Moderatorin vor Publikum eine Laudatio und überreichte Serena anschließend persönlich ihren Award. Zahlreiche Fotografen und Gäste mit gezückten Smartphones hielten fest, wie die beiden die Auszeichnung Seite an Seite feierten. Vor sprühenden Funkenfontänen fielen sich die Freundinnen schließlich herzlich in die Arme und genossen den emotionalen Augenblick auf der großen Bühne. Wie sehr sie der gemeinsame Auftritt im vergangenen Jahr bewegt hat, macht Sylvie nun in ihrer Instagram-Story deutlich. "Wenn ich das jetzt rückblickend sehe, könnte ich echt heulen", schrieb sie zu dem Video. Damit machte die Moderatorin deutlich, welche Bedeutung dieser Abend bis heute auch für sie selbst hatte.

Für die Moderatorin stand außer Frage, dass ihre Freundin die Ehrung mehr als verdient hatte. "Das war SO verdient. Was für ein Moment", schwärmte sie dort, aus dem Englischen übersetzt. Serena zeigte sich ebenfalls glücklich darüber, dass ausgerechnet ihre enge Freundin ihr den Preis überreichte. In einer von Sylvie geteilten Instagram-Story erklärte sie: "Das war so ein besonderer Moment für uns! Diesen Moment mit dir zu erleben, macht mich so glücklich. Sylvie Meis hat eine wundervolle Laudatio auf mich gehalten und mir diesen tollen Award überreicht." Für den glamourösen Abend hatten sich beide besonders elegant herausgeputzt. Sylvie entschied sich damals für ein bodenlanges, trägerloses Satin-Abendkleid in Türkisblau mit Schleppe und kombinierte dazu eine auffällige Halskette. Serena setzte dagegen auf eine smaragdgrüne, schulterfreie Robe mit Beinschlitz und eine kleine helle Clutch. Vor der Zeremonie machten sich die beiden gemeinsam in einem eleganten Hotelzimmer fertig und posierten später eng nebeneinander auf dem roten Teppich.

Dass dieser Bühnenmoment für beide immer noch eine besondere Bedeutung hatte, liegt auch an ihrer langen gemeinsamen Geschichte. Während der Preisverleihung blickte die Moderatorin deshalb auch auf ihre lange gemeinsame Zeit zurück. "Ich bin natürlich auch dankbar für die letzten 20 Jahre, die wir verbracht haben. Mein Gott, was wir alles erlebt haben, OMG", sagte Sylvie laut ihrer Instagram-Story und betonte damit, wie viele Erinnerungen sie und Serena miteinander teilen. Die Vertrautheit der beiden zog sich durch den gesamten Abend: Gemeinsam liefen sie durch die Veranstaltungsräume, posierten Arm in Arm für die Kameras und ließen den Höhepunkt des Abends schließlich mit einer innigen Umarmung auf der Bühne ausklingen. So wurde aus der offiziellen Ehrung zugleich ein gemeinsamer Moment, der ihre 20-jährige Verbundenheit sichtbar machte.

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Imago Sylvie Meis beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in der Villa Stella Rheni, Bonn, 08.09.2026

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Imago Serena Goldenbaum erhält von Sylvie Meis den Award als Hair and Make-up Artist of the Year 2025

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Imago Serena Goldenbaum nimmt den Award als Hair and Make-up Artist of the Year 2025 von Sylvie Meis entgegen