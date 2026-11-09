TV-Hauptrolle: Sylvie Meis packt über ihre Sexszenen aus

In der achtteiligen ARD-Impro-Dramedy "Friesenjunkies" ist Sylvie Meis (48) erstmals in einer Hauptrolle im deutschen Fernsehen zu sehen. In der Serie spielt sie eine drogenabhängige Geschäftsfrau. Im Interview mit Bild verriet Sylvie jetzt, dass ihr eine Szene zunächst Kopfzerbrechen bereitet hatte. Als sie das Drehbuch zum ersten Mal las, stieß sie auf eine geplante Masturbationsszene und zögerte. Zunächst rief sie ihre Managerin an, um mit ihr darüber zu sprechen. Sylvie hatte von vornherein eine ganz klare Grenze, was intime Szenen anging: Nackt wollte sie sich bei den Dreharbeiten auf keinen Fall zeigen. Ihre Managerin konnte sie allerdings schnell beruhigen. Die Produktion war über diese Bedingung nämlich bereits informiert worden.

Trotz der Absicherung, dass die Produktion Sylvies Grenzen respektiert, war sie am Tag des Drehs nervös. Die intime Szene sei für sie ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. "So was schafft Anerkennung in der Branche, aber man muss sich auch erst mal trauen, das zu spielen", erklärte Sylvie gegenüber dem Spiegel. Außerdem drehte die Moderatorin eine Sexszene, bei der sie ein rotes Spitzennegligé trug. Diese sei "gar nicht so hart gewesen", erzählte sie Bild und betonte: "Ich war auch nicht ganz nackt." Die intimen Szenen wurden an einem geschlossenen Set gedreht, wo nur eine möglichst kleine Crew anwesend war. Zudem wurde ein Teil des Drehs auch von einer Intimitätskoordinatorin begleitet. "Dort stand das Bett. Wir lagen drin. Ich glaube, da waren vier Männer auf einer Leiter. Drei in der Ecke", schilderte Sylvie die Situation.

In "Friesenjunkies" landet Sylvies Figur Madison unverhofft in einer Entzugsklinik auf Sylt. Dort kommt sie der Figur von Stephan Luca näher. Schnell wird es intim und heiß: Die beiden besuchen gemeinsam die Sauna, tauschen Küsse aus und landen schließlich zusammen im Bett. Doch nicht nur die intimen Szenen waren für Sylvie Neuland. Auch mit der Suchtthematik ihrer Rolle hatte sie privat bislang keine Berührungspunkte. "Ich habe noch nie Drogen genommen und stehe dem Thema sehr ablehnend gegenüber", stellte sie im Gespräch mit t-online klar. Es war für sie sehr intensiv, sich in das Mindset einer abhängigen Person hineinzudenken.

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Imago Sylvie Meis bei der Bertelsmann Party 2026 in Berlin

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Imago Sylvie Meis bei der Preview der ARD-Serie "Die Friesenjunkies" im Delphi Filmpalast in Berlin

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