Florian David Fitz schwärmt von Elyas M'Bareks Kuss

Florian David Fitz (51) hat mit einem augenzwinkernden Geständnis über seinen Kollegen Elyas M'Barek (44) für Gesprächsstoff gesorgt, denn in seinem neuen Film "Der perfekte Urlaub" kommt er seinem Kollegen ziemlich nahe. Auf die gemeinsame Kussszene angesprochen, reagiert der Schauspieler gegenüber TAG24 zunächst mit einem frechen Spruch. "Wir haben nur geknutscht, wenn die Kamera aus war", scherzt der 51-Jährige. Anschließend legte er mit einer humorvollen Schwärmerei über seinen Filmpartner nach: "Es war natürlich von allen Küssen in meinem Leben der beste Kuss." In der Komödie, die seit dem 22. Oktober bundesweit im Kino läuft, spielt Florian den homosexuellen Mathelehrer Pepe. Dieser verbringt mit seiner Freundesclique einen Urlaub, der jedoch alles andere als erholsam verläuft. Nicht nur Pepes Beziehung wird dabei auf die Probe gestellt. Auch zwischen den übrigen Figuren geraten Freundschaften und gegenseitiges Vertrauen durch überraschende Enthüllungen zunehmend ins Wanken.

Auch seine bisherige Filmkussbilanz nahm der Schauspieler im Gespräch mit TAG24 humorvoll unter die Lupe und brachte dabei einen weiteren prominenten Kollegen ins Spiel: "Wen habe ich nicht auch schon geküsst? Matthias Schweighöfer", witzelt der Filmstar. Doch hinter dem humorvollen Umgang mit dem Thema steckt ein ernster Kern. Schließlich stehen in "Der perfekte Urlaub" neben dem Kuss mit Elyas vor allem Geheimnisse, Vertrauensbrüche und Konflikte innerhalb der langjährigen Freundesgruppe im Mittelpunkt. Auch abseits der Leinwand beschäftigt Florian die Frage, wie sich enge Beziehungen über die Jahre verändern. "Ich denke sehr viel über meine Freundschaft nach", erklärt er dem Portal. Je nach Alter und aktueller Lebensphase seien Anpassungen nötig: "Man muss sich immer ein bisschen anpassen, in welchem Lebensstadium man ist." Die größte Herausforderung bestehe für ihn darin, Freundschaften trotz unterschiedlicher Lebenswege zu bewahren und Veränderungen zuzulassen, ohne sich dabei aus den Augen zu verlieren.

"Der perfekte Urlaub" setzt die Geschichte des Kinoerfolgs "Das perfekte Geheimnis" fort und vereint die bekannte Freundesclique erneut. Neben Florian und Elyas stehen dieses Mal auch Jella Haase (33), Karoline Herfurth (42), Wotan Wilke Möhring (59), Jessica Schwarz (49), Diana Amft (50) und Frederick Lau (37) gemeinsam vor der Kamera. Diesmal verschlägt es die Truppe für eigentlich entspannte Ferientage nach Mallorca, doch alte Konflikte und neue Geheimnisse sorgen schnell dafür, dass von Erholung keine Rede mehr sein kann. Als dann auch noch die Finca der Freunde abbrennt, muss die Reisegruppe kurzerhand in ein Clubhotel umziehen – und dort geht das Chaos erst richtig los. Für Regie und Drehbuch ist erneut Bora Dagtekin (47) verantwortlich, der bereits den Vorgänger inszeniert hatte.

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Getty Images Florian David Fitz im April 2022

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Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

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Getty Images Karoline Herfurth und Nora Tschirner bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2022