Jella Haase (34) hat keine Lust, sich für ihre Falten zu entschuldigen. Kurz vor dem Kinostart ihres neuen Films "Der perfekte Urlaub" sprach die Schauspielerin im Interview mit Bunte.de offen über das Älterwerden und den Schönheitsdruck, der auf Frauen lastet. Dabei stellte sie klar: "Ich selbst habe mir noch nie Botox spritzen lassen." Schon früher hatte Jella betont, dass Falten und Pigmentflecken für sie zum natürlichen Älterwerden dazugehören. Krampfhaft jünger aussehen wolle sie nicht. Bei der Pflege ihrer Haut setzt sie stattdessen auf Erholung und einen gesunden Lebensstil. Spa, Sauna, Schwimmen, Sonnenlicht, genug Schlaf und möglichst wenig Stress spielen für sie dabei eine wichtige Rolle.

Rechtfertigen möchte sich Jella für die Veränderungen in ihrem Gesicht nicht. Genauso wenig will sie für immer an dem Bild gemessen werden, das viele noch aus "Fack ju Göhte" im Kopf haben. Dort spielte sie die Chantal, damals war sie gerade einmal 21 Jahre alt. Menschen, die sich für Botox entscheiden, verurteilt sie aber nicht. Sie warnt nur davor, solche Eingriffe als selbstverständlich anzusehen: "Wenn man es mal ausprobieren möchte, warum nicht? Problematisch finde ich es nur, wenn es zur Normalität wird." Dass ihr Gesicht und die Spuren der Zeit darin öffentlich diskutiert werden, empfindet Jella als belastend. Gleichzeitig begegnet sie den Kommentaren mit einer ordentlichen Portion Trotz: "Fuck you, I don't care", lautet ihre Antwort darauf. Dem ausgeprägten Beautywahn in Hollywood und in Deutschland könne man sich allerdings nur schwer entziehen. "Dürfen wir Frauen überhaupt noch normal altern?", fragt die Schauspielerin.

Den Wunsch nach einem jüngeren Aussehen führt sie auch auf den männlich geprägten Blick auf Frauen zurück. Das Nicht-altern-Wollen sei ein patriarchales Problem, das aufgebrochen werden müsse. Auch sie selbst frage sich, wie sie in einer scheinbar perfekten und verjüngten Welt mithalten könne. Eine endgültige Antwort darauf habe sie bisher aber nicht gefunden. Mut machen ihr Frauen wie Meryl Streep (77), Sandra Hüller (48) und Pamela Anderson (59). Für Jella stehen sie dafür, sich zum eigenen Aussehen zu bekennen. Privat zeigt sie sich am liebsten ungeschminkt. Morgens greift sie trotzdem zu Vitamin-C-Serum, Augenserum und einer Feuchtigkeitscreme mit Lichtschutzfaktor. Abends trägt sie nach der Reinigung ein Nachtserum und eine reichhaltige Creme auf. Eine Methode, die für sie ähnlich wirkt wie Botox, hat Jella auch schon gefunden: Von Lymphdrainagen ist sie seit Kurzem begeistert. Einen kleinen Haken gibt es allerdings. Nach einer Behandlung sei sie so müde, dass sie danach keine weiteren Termine mehr einplane.

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Getty Images Bei der Photocall-Reihe "Gentle Monster" beim 79. Festival de Cannes: Jella Haase am Palais des Festivals, 16. Mai 2026

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Getty Images Jella Haase, Schauspielerin

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