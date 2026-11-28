Winterlicher Glamour in Kitzbühel: Am Freitagabend trafen sich Elyas M'Barek (44), Palina Rojinski (41), Philipp Hochmair (53) und viele weitere Stars bei der 36. Verleihung der nach Romy Schneider (†43) benannten Romy (†43) auf Schloss Kaps. Bei minus drei Grad und rund zehn Zentimetern Neuschnee machten die Gäste bei Österreichs wichtigem Film- und Fernsehpreis eine glänzende Figur. Für den auffälligsten Look sorgte Philipp. Wie Bild berichtet, kam der Theaterstar mit schwarzem Kajal um die Augen und einer Pelzkrause um den Hals. Dazu trug er ein offenes Sakko, aber kein Hemd. Trotz der eisigen Temperaturen zeigte er also seine nackte Brust. Für Elyas hielt der Abend allerdings noch aus einem ganz anderen Anlass einen besonderen Höhepunkt bereit: Der Darsteller wurde bereits zum dritten Mal mit der Romy geehrt. Er sicherte sich den Preis in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler Film" und konnte die Auszeichnung stolz entgegennehmen.

Für den Abend entschied sich Palina für eine elegante, hochgeschlossene Robe. Ehe sie sich auf den roten Teppich begab, vergewisserte sich die Moderatorin vorsichtshalber noch einmal, dass der Reißverschluss richtig saß. Während der Show überreichte sie die Romy in der Kategorie "Beste Schauspielerin Film". Den musikalischen Auftakt übernahm Giovanni Zarrella (48). Er sang unter anderem Robbie Williams' (52) Hit "Let Me Entertain You" und Falcos (†40) "Der Kommissar". Für den Sänger war es außerdem eine Premiere, denn zusammen mit Fanny Stapf führte er zum ersten Mal durch die Romy-Gala. Elyas, dessen Ehe-Aus im September bekannt wurde, zog derweil einen Vergleich mit dem deutschen Filmpreis Lola. "Ich glaube, sie ist ziemlich elegant, oder? Das können die Österreicher ja ganz gut …", sagte er gegenüber Bild über die Romy. Nach seinem Sieg hielt er die Trophäe in der Hand und witzelte: "Gut, dass es nicht die Kategorie bester Schauspieler ist, sondern beliebtester …" Anschließend feierten die Gäste bis spät in die kalte Nacht.

Mit seinen Auszeichnungen verbindet Elyas auch etwas sehr Persönliches. "Eine meiner Romys habe ich damals übrigens meiner Mutter geschenkt", verriet er Bild. Philipp schien die Kälte unterdessen nichts auszumachen. Als er gefragt wurde, ob er in seinem freizügigen Outfit nicht friere, antwortete er nur: "Iwo, mir ist immer warm ums Herz …" Benannt ist der Preis nach der Schauspielikone Romy Schneider, die 1982 im Alter von 43 Jahren starb. Warum ihm die Romy lieber ist als ein Oscar oder eine Lola, beantwortete Philipp in wenigen Worten: "Ist doch klar: Sie ist Österreicherin." Ebenso gedachte Harald Glööckler (61), der in Samt und Seide auf der Gala erschien, der berühmten Namensgeberin. Der Modeschöpfer hob hervor, dass Romy Schneider verletzliche sowie mitunter melancholisch-stolze Frauenfiguren verkörpert habe – und Erotik dabei als selbstverständlichen Bestandteil zwischenmenschlicher Beziehungen begriffen habe.

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Imago Elyas M'Barek bei der 36. Kurier Romy Gala am 27. November 2026

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Imago Palina Rojinski bei der 36. Kurier Romy Gala 2026 in Kitzbühel

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