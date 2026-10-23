Joey Heindle widmet Masked-Singer-Auftritt Hündin Jersey

Joey Heindle (33) hat das Finale von "The Masked Singer" genutzt, um sich von einer Weggefährtin zu verabschieden. Im Kostüm des schwarzen Hengstes sang er "Yellow" von Coldplay. Die Songwahl war laut seinem Instagram-Post keine Showstrategie, sondern eine Herzensangelegenheit. "Dieses Lied hat für mich eine ganz besondere und emotionale Bedeutung. Genau deshalb war es mir so wichtig, "Yellow" zu singen", erklärte der Sänger. "Ich habe dieses Lied meiner geliebten Jersey gewidmet, die leider nicht mehr an meiner Seite ist, aber für immer in meinem Herzen bleiben wird." Aus dem Finalauftritt wurde so ein stiller Gruß an den Vierbeiner, der Joey lange begleitet hat.

Warum ausgerechnet dieser Song? Joey verbindet ihn mit unzähligen Stunden an der Seite seiner Hündin. Er lief bei den Spaziergängen, in den Bergen und auf all den Abenteuern, die die beiden zusammen erlebten. "Jedes Mal, wenn ich "Yellow" höre, kommen all diese wunderschönen Erinnerungen zurück. Für einen kleinen Moment fühlt es sich an, als wärst du wieder bei mir", so Joey. Auf der Bühne ging es ihm deshalb nicht um Punkte. Er wollte Jersey noch einmal nah sein und ihr zeigen, dass sie ein Teil von ihm bleibt. Seinen Post schloss er mit den Worten: "Für dich, meine Jersey. Für immer in meinem Herzen." Im Video tauchen Bodennebel und erst blaues, dann warm orangefarbenes Licht den Auftritt in eine ruhige Stimmung, während Jury und Publikum gebannt zusehen.

Auch in der Wertung konnte sich Joey in der 13. Staffel von "The Masked Singer" sehen lassen. Als schwarzer Hengst kam er im Finale der Show auf ProSieben und Joyn auf den dritten Platz. Gewonnen hat Schlagersänger Vincent Gross (30), der unter der Maske von Fernando El Toro steckte. Zweite wurde Anna-Carina Woitschack (33). Im Gedächtnis bleiben wird von Joeys Finalauftritt aber wohl weniger die Platzierung als die Geschichte dahinter.

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Panama Pictures / ActionPress Joey Heindle, Sänger

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ProSieben Die Finalisten von "The Masked Singer", 2026

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IMAGO / Bildagentur Monn Vincent Gross, Schlagersänger