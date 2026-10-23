Kim Kardashian fürchtet Weihnachtszoff mit Kanye West

Kim Kardashian (46) steht angeblich vor einer kniffligen Entscheidung: Wie verbringt sie dieses Jahr Weihnachten? Wie das Magazin Star berichtet, möchte der Realitystar die Feiertage am liebsten mit ihrem Partner Lewis Hamilton (41) verbringen – und fürchtet deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Mann Kanye West (49). Trotz ihrer Scheidung feiern Kim und Kanye das Fest gewöhnlich gemeinsam mit ihren vier Kindern, wie cheatsheet berichtet. Die Aussicht auf das diesjährige Aufeinandertreffen soll ihr jedoch große Sorgen bereiten. "Sie fürchtet einen großen Streit mit Kanye, und sie weiß, dass ihr einer bevorsteht, weil sie plant, Lewis an Weihnachten bei sich zu haben", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin. Deshalb erwäge Kim angeblich sogar, der traditionellen Kardashian-Weihnachtsfeier komplett fernzubleiben. Statt sich dem befürchteten Zoff zu stellen, könnte sie mit dem Formel-1-Star verreisen. "Deshalb reagiert sie damit, zu drohen, mit Lewis abzuhauen und das Ganze auszulassen", berichtet der Insider. Ob Kim diese Alternative tatsächlich umsetzt oder Lewis doch mit zum großen Familientreffen bringt, ist bislang nicht bekannt.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die Vorgeschichte der beiden Männer: Kanye und Lewis sollen sich seit mehr als einem Jahrzehnt kennen und früher sogar befreundet gewesen sein. Im Laufe der Jahre hätten sie sich allerdings voneinander entfernt. Nachdem Kim und der Rennfahrer ein Paar geworden waren, soll der Musiker dem Insider zufolge misstrauisch und eifersüchtig reagiert haben. Schon während Kims früherer Beziehung mit Pete Davidson (32) hatte Kanye öffentlich gegen seine Ex-Frau und deren damaligen Partner ausgeteilt. Doch nicht nur er soll die Vorfreude auf die Feiertage trüben. Mit ihrer Mutter Kris Jenner (70) soll Kim wegen der Drehplanung und der Frage streiten, welche familiären Konflikte in The Kardashians gezeigt werden. Darüber hinaus liege sie derzeit angeblich mit ihren Schwestern Kourtney Kardashian (47) und Khloé Kardashian (42) im Clinch. Der Quelle zufolge habe Kim deshalb wenig Lust, ihnen an den Feiertagen gute Miene zu machen. Die möglichen Reibereien mit mehreren Familienmitgliedern sollen ihre Vorfreude auf die große Feier deutlich trüben.

Ihre Beziehung zeigen Kim und Lewis inzwischen ganz offen. Erst vor wenigen Wochen teilte die vierfache Mutter Eindrücke einer gemeinsamen Europareise – darunter ein leidenschaftlicher Kuss bei einer nächtlichen Bootsfahrt auf der Seine, mit dem beleuchteten Eiffelturm im Hintergrund der beleuchtete Eiffelturm. In einer aktuellen Folge von "The Kardashians" spielte Kim zudem auf Lewis' Formel-1-Startnummer 44 an. Ein Test hatte ihr zuvor einen britischen Herkunftsanteil von 44 Prozent bescheinigt. "Lustig, dass ich zu 44 Prozent britisch bin, wenn ihr wisst, was ich meine. Das könnte euch wirklich über den Kopf gehen", witzelte sie in der Sendung, wie People berichtete. Nach einem mutmaßlichen Anruf von Lewis erklärte die vierfache Mutter außerdem, sie sei "wirklich, wirklich glücklich". Wen genau sie meinte, ließ sie zunächst offen. Über ihr Liebesglück verriet Kim in der Sendung lediglich: "Sagen wir einfach, dass jedes einzelne Kästchen auf meiner Manifestationsliste abgehakt wurde."

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Mike Coppola/Getty Images, Brad Barket/Getty Images for Fast Company Collage: Kim Kardashian und Kanye West

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026

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Jamie McCarthy / Getty Images Die Kardashians: Khloe, Kris, Kendall, Kourtney, Kanye, Kim, Caitlyn und Kylie