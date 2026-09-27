Verliebt: Kim Kardashian und Lewis knutschen vor Eiffelturm

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) lassen ihre Fans so nah an ihre Liebe heran wie selten zuvor. Auf Instagram veröffentlichte das US-amerikanische TV-Gesicht am Freitag eine Fotoserie von der gemeinsamen Europareise – und mittendrin ein besonders intimer Moment. Bei einer nächtlichen Bootsfahrt auf der Seine küsst Kim den Formel-1-Star leidenschaftlich. Kulisse des Schnappschusses ist der hell erleuchtete Eiffelturm in Paris. Die vierfache Mutter trägt auf den Aufnahmen ein eng anliegendes goldenes Kleid, nimmt das Gesicht ihres Partners in beide Hände und wird von ihm am Rücken umfasst.

Die Fotostrecke dokumentiert gleich mehrere Stationen der Reise. Passend dazu versah Kim ihren Beitrag mit den Flaggen von Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien. Neben dem Kuss und weiteren Aufnahmen vor dem Eiffelturm sind auch ein Dinner zu zweit und eine aufwendige Blumendekoration zu sehen. Die romantischen Bilder zeigen die beiden so vertraut wie kaum zuvor. Während Kim und Lewis ihre Beziehung lange eher zurückhaltend behandelten, gewähren sie ihrer Community mit dieser Bilderreihe nun einen sehr persönlichen Einblick in ihren gemeinsamen Trip durch Europa.

Kim und Lewis kennen sich schon deutlich länger, als ihre Beziehung besteht: Der Unternehmerin und dem Sportler wird eine Bekanntschaft von mehr als zehn Jahren nachgesagt. Romantisch wurde es allerdings erst deutlich später. Nachdem sie Anfang 2026 mehrfach gemeinsam in Paris gesichtet worden waren, kamen erste Gerüchte über eine Liaison auf. Im Frühjahr machten die beiden ihre Beziehung schließlich offiziell. Seitdem zeigen sich Kim und Lewis regelmäßig zusammen – mal bei Terminen in der Öffentlichkeit, mal in Form privater Schnappschüsse in den sozialen Medien.

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Lewis Hamilton knutschen vor dem Eiffelturm

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Instagram / lewishamilton Kim Kardashian und Lewis Hamilton, August 2026