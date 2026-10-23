MontanaBlack plant rührende Adam-Hommage beim Winterevent

MontanaBlack (38) steckt mitten in den Vorbereitungen für sein anstehendes Winterevent – und eine Herzensangelegenheit liegt ihm dabei ganz besonders am Herzen. Wie der Social-Media-Star in einem Instagram-Reel aus einem Twitch-Stream zeigt, darf Adam bei der diesjährigen Ausgabe auf keinen Fall vergessen werden. Nachdem Marcel, so MontanaBlacks bürgerlicher Name, und Adam das Megaevent drei Jahre in Folge gemeinsam auf die Beine gestellt hatten, muss die Party in diesem Jahr traurigerweise zum ersten Mal ohne den kürzlich verstorbenen Content Creator über die Bühne gehen. Genau deshalb möchte der Streamer seinen Freund trotzdem einbinden und während des Programms ausdrücklich an ihn und seine Arbeit erinnern. Mit der Idee steht er nach eigenen Angaben nicht allein da: Er habe darüber bereits mit Knossi (40) und weiteren Freunden gesprochen. Wie genau die Würdigung aussehen wird, steht offenbar noch nicht final fest – der Wunsch danach ist aber da.

Marcel hat auch schon genaue Pläne für das Gedenken: Im Stream schlug er ein Memorial oder einen emotionalen Erinnerungsfilm vor, der während des Winterevents laufen könnte. So sollen alle Zuschauer und Beteiligten gemeinsam an Adam denken. Gleichzeitig soll der Clip allen im Stream noch einmal vor Augen führen, wie viel Herzblut Adam in den letzten Jahren in das Projekt gesteckt hat. Von seinem Plan ist der Streamer überzeugt und betonte in dem Instagram-Reel gleich mehrfach: "Ich denke, das ist eine schöne Idee." Wann genau der Beitrag innerhalb des Winterevents seinen Platz finden soll und wie er am Ende gestaltet sein wird, verriet Marcel in dem Clip allerdings noch nicht. Fest steht bislang nur, dass Adam auf die eine oder andere Weise Teil des diesjährigen Programms sein soll.

Auf Marcel und die ganze Crew kommt diesmal etwas völlig Unbekanntes zu. Immerhin hat Adam das Winterevent drei Jahre in Folge maßgeblich mitgestaltet und der Show seinen Stempel aufgedrückt. MontanaBlack betonte im Stream auch, wie viel das Projekt seinem Kumpel bedeutete: Für Adam war das Event im Kalender wohl das absolute Highlight des ganzen Jahres. Die geplante Würdigung knüpft damit direkt an die gemeinsame Arbeit der vergangenen drei Jahre an und soll Adam trotz seiner Abwesenheit einen festen Platz im diesjährigen Ablauf geben. Die Idee entwickelt Marcel dabei nicht im Alleingang. Neben Knossi habe er auch mit "ein, zwei Freunden" darüber gesprochen, erklärte er in dem Instagram-Reel. Wie die Umsetzung schlussendlich aussieht, dürfte sich spätestens beim Winterevent selbst zeigen.

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