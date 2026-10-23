Neben Modelkarriere: Sunday Rose will Abschlussjahr genießen

Sunday Rose Kidman Urban (18) steht derzeit nicht nur auf den Laufstegen der Modemetropolen, sondern plant parallel auch ihre Zukunft: Die 18-jährige Tochter von Nicole Kidman (59) befindet sich in ihrem Abschlussjahr und bewirbt sich aktuell an mehreren Hochschulen. Im Interview mit der deutschen Vogue sprach das Nachwuchsmodel jetzt über den Spagat zwischen anspruchsvollen Schulfächern, Bewerbungen und Modejobs rund um den Globus. Denn beruflich ist bei ihr zuletzt einiges los gewesen: Im September lief sie in Mailand für Max Mara und Marni, in New York war sie für Coach auf dem Catwalk zu sehen. Zuletzt kam noch ein Auftritt bei einer Show von Valentino hinzu. Dennoch möchte Sunday Rose ihren Schulabschluss keinesfalls einfach hinter sich bringen. Statt den nächsten Lebensabschnitt möglichst schnell zu beginnen, will sie die verbleibende Zeit bewusst erleben. Dabei stehen vor allem gemeinsame Momente mit ihren Freunden im Mittelpunkt. Zwischen Hochschulbewerbungen und Modeschauen soll ihr letztes Schuljahr also nicht zu kurz kommen.

Über ihr aktuelles Pensum sagte das Newcomermodel der deutschen Vogue: "Ich habe dieses Jahr definitiv anspruchsvollere Kurse, dazu kommen die Hochschulbewerbungen. Es gibt viel zu tun." Dass ihre Schulzeit nun schon fast vorbei ist, kann sie selbst kaum fassen. "Ehrlich gesagt fühlt es sich an, als hätte ich erst gestern mit der Schule angefangen. Viele Menschen können es kaum erwarten, aufs College zu gehen, aber ich würde es gern langsam angehen und dieses letzte Jahr wirklich genießen, besonders mit meinen Freunden", erklärte sie. Anfangs sei es ihr schwergefallen, die Ausbildung mit den Modeljobs, dem vielen Reisen und den völlig unterschiedlichen Lebenswelten unter einen Hut zu bringen. Inzwischen sieht sie den geregelten Unterricht sogar als Anker: "Lustigerweise glaube ich, dass die Schule mich beim Modeln am meisten auf dem Boden hält."

Ihre Laufstegkarriere hatte im Oktober 2024 bei der Frühjahr/Sommer-Show 2025 von Miu Miu während der Paris Fashion Week begonnen, später wurde sie zur Muse von Jonathan Anderson bei Dior. Dass ihr als Tochter von Nicole und Musiker Keith Urban (58) manche Türen leichter offenstehen, ist Sunday durchaus bewusst. "Mir ist sehr bewusst, dass ich Möglichkeiten bekomme, die nicht jeder haben kann, und ich bin wirklich dankbar, sie nutzen zu dürfen", betonte sie im Gespräch mit der deutschen Vogue. Aus dieser Dankbarkeit leitet sie einen klaren Anspruch an sich selbst ab: Bei Jobs gebe sie stets ihr Bestes, trete unabhängig von Müdigkeit oder Jetlag positiv auf und begegne allen Beteiligten mit Respekt. Ein Geheimnis habe sie aus ihrer berühmten Familie nie gemacht. Sie habe ihre Herkunft aber auch nicht aktiv weitererzählt – nötig war das ohnehin nicht. Weil ihr Wohnort recht überschaubar ist, hätten die meisten Mitschüler bereits zu ihrer Einschulung gewusst, wessen Tochter da gerade die Schulbank drückt.

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Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban bei der Miu Miu S/S 2026 Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban bei der Ann-Demeulemeester-Show während der Paris Fashion Week, Frühjahr/Sommer 2027

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York