Nicole Kidmans Töchter erobern die Pariser Modewoche

Die Töchter von Nicole Kidman (59) und Keith Urban (58) haben bei der Pariser Modewoche für Aufsehen gesorgt. Am 4. Oktober 2026 stand Sunday Rose (18) bei der Valentino-Show "Antibiblioteca" für Frühjahr/Sommer 2027 auf dem Laufsteg – und ihre jüngere Schwester Faith saß im Publikum. Für die 15-Jährige war es der erste Besuch einer großen Modenschau ohne ihre Eltern. Fotos, die dem Hello! Magazin vorliegen, zeigen Sunday auf dem Catwalk mit einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid. Dazu trug sie eine auffällige Goldkette mit Perlen und bunten Edelsteinen. Mit ihren brünetten Haaren und markanten Gesichtszügen erinnerte das Nachwuchsmodel besonders an ihren Vater Keith. Faith verfolgte den Catwalk-Auftritt in einem weißen Minikleid mit übergroßen, glitzernden Flügelärmeln und nietenbesetzten Valentino (†93)-Sandalen. Schon am folgenden Tag stand für sie der nächste prominente Termin an: Gemeinsam mit Nicole besuchte Faith die Chanel-Show. Die Schauspielerin und ihre Tochter nahmen dort in unmittelbarer Nähe von Dua Lipa (31), Alexa Demie (35) und Pedro Pascal (51) Platz.

Auf Instagram ließ Sunday ihre Fans hinter die Kulissen blicken. Neben ihrem Valentino-Look teilte sie auch Aufnahmen von ihrem Auftritt für Ann Demeulemeester. "PFW, danke an all die wunderbaren Menschen und Marken und für das Essen und die Kleidung, mit denen ich das Vergnügen hatte, arbeiten zu dürfen. Ich bin so, so dankbar, Teil einer solch außergewöhnlichen Woche sein zu können!", lautete ihre Bilanz. Auch an Dior-Kreativdirektor Jonathan Anderson widmete sie nach ihrer bereits sechsten Show für das Modehaus dankbare Worte: "Du hast von Anfang an an mich geglaubt, und ich fühle mich so gesegnet, auch nur ein kleiner Teil deiner Reise und Vision zu sein. Danke, immer." Dass der Glamour auch seine nüchternen Seiten hat, zeigte ein weiterer Clip: Darin blättert die Schülerin in ihrem AP-Literaturbuch, während im Hintergrund das Stylingteam werkelt. Bei Chanel erschien Nicole derweil in einem grauen Tweedblazer, den sie als Minikleid trug, und schwarzen Stilettopumps. Faith kombinierte eine graue Strickjacke mit Jeans und klassischen Chanel-Slingpumps.

Nicole und Keith waren seit 2006 verheiratet, im September 2025 gaben sie ihre Trennung bekannt. Die Scheidung wurde im Januar 2026 rechtskräftig. Aus der Ehe stammen die gemeinsamen Töchter Sunday und Faith. Seit der Trennung kümmert sich die Schauspielerin hauptsächlich um die beiden: Laut Gerichtsunterlagen, die People einsehen konnte, sieht der Elternplan 306 Tage pro Jahr bei der Mutter und 59 Tage beim Musiker vor. Sunday startete ihre Modelkarriere im Jahr 2024 – allerdings unter klaren Vorgaben ihrer Eltern. Gegenüber Nylon erklärte sie: "Es gibt zwei große Regeln. Die erste war, dass ich keinerlei Arbeit im Modebereich ausprobieren durfte, bevor ich 16 war. Und die zweite ist, dass die Schule immer an erster Stelle stehen muss." Und weiter: "Das habe ich anfangs gehasst, aber inzwischen bin ich wirklich froh, dass es diese Regeln gibt, weil sie mir helfen, eine gute Einstellung zu bewahren." Neben den beiden Mädchen hat Nicole außerdem ihre Tochter Bella und ihren Sohn Connor aus ihrer Ehe mit Tom Cruise (64).

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban bei der Ann-Demeulemeester-Show während der Paris Fashion Week, Frühjahr/Sommer 2027

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York