KI-Verdacht: Nicole Kidmans Vogue-Fotos lösen Kritik aus

Nicole Kidman (59) hat sich für ein neues Editorial der australischen Vogue in Szene gesetzt – und sorgt damit im Netz für jede Menge Gesprächsstoff. Die Schauspielerin präsentiert sich auf den Aufnahmen, die Daily Mail ebenfalls veröffentlicht hat, in betont jugendlichen Ensembles: Auf einem Motiv posiert sie im knappen Bikini aus dem Hause Chanel, kombiniert mit tief sitzender Denimmode derselben Edelmarke, einer massiven Goldkette und nass gestylten, zerzausten Haaren. Ihre durchtrainierte Bauchpartie rückt sie dabei unübersehbar ins Zentrum der Aufnahmen. Ein weiteres Bild zeigt die 59-Jährige im Skaterstil mit einer Chanel-Mütze und einem dazu passenden schwarz-weißen, trägerlosen Kleid. Während viele Anhänger von den glamourösen Bildern begeistert sind, melden sich im Netz auch zahlreiche Kritiker zu Wort. Sie vermuten, dass hinter Nicoles besonders jugendlichem Erscheinungsbild eine kräftige digitale Nachbearbeitung oder sogar der Einsatz künstlicher Intelligenz stecken könnte.

Mehrere Nutzer auf Social Media zeigen sich überzeugt, die Retusche der Fotos mit bloßem Auge erkennen zu können, und bringen sowohl Photoshop als auch generative KI ins Spiel. "Ich mag Nicole, aber diese Fotos sind so offensichtlich mit Photoshop bearbeitet, dass es lächerlich ist", lautet ein von der Daily Mail zitierter Kommentar. Ein anderer Nutzer forderte, digital veränderte Aufnahmen künftig grundsätzlich mit einem gedruckten Warnhinweis zu versehen. Wieder jemand anderes behauptete, die Darstellerin wirke in der Modestrecke wie etwa 35 und damit deutlich jünger als auf Aufnahmen aus dem vergangenen Jahr. Doch nicht nur die mutmaßliche Bearbeitung sorgt für Zündstoff – auch die Auswahl der Kleidung stößt keineswegs überall auf Gegenliebe. "Ihr Körper ist großartig, aber die Outfits, die sie für sie ausgewählt haben, sind eher etwas für einen Teenager", hieß es in einem weiteren Kommentar.

Trotz der kritischen Töne erntet Nicole für ihren Auftritt in dem Hochglanzmagazin reichlich Zuspruch. Zahlreiche Anhänger loben in den Kommentarspalten ihre Silhouette, ihre Ausstrahlung und die elegante Gesamtwirkung der Strecke. "Sie sieht absolut fabelhaft aus!", schwärmte ein Fan. Ein anderer zeigte sich vor allem vom Alter der Darstellerin beeindruckt und schrieb: "59! Sie sieht unglaublich aus!" Ein weiterer Kommentar bezog sich auf Nicoles ehemaligen und aktuellen Partner: "Ärgert euch ruhig, Keith und Tom." Gemeint sind damit Musiker Keith Urban (59) und Hollywood-Star Tom Cruise (64). Mit Tom war die Oscarpreisträgerin von 1990 bis 2001 verheiratet, mit Keith ging sie 2006 den Bund fürs Leben ein. Insgesamt ist Nicole Mutter von vier Kindern.

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Getty Images Premiere von "Practical Magic 2" in Los Angeles mit Nicole Kidman

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Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von Apple TVs "Margo's Got Money Troubles" in New York, 2026

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas