Prinzessin Kate strahlt im grünen Victoria-Beckham-Anzug

Für eine gelungene Überraschung sorgte Prinzessin Kate (44) am Donnerstag, als sie unangekündigt in Hoveton bei Norwich erschien. Die Princess of Wales stattete dort einer Secondhand-Filiale der Kinderhospiz-Organisation East Anglia's Children's Hospices einen Besuch ab. Bei ihrem Auftritt präsentierte sich die 44-Jährige in einem dunkelgrünen Hosenanzug aus dem Atelier von Victoria Beckham (52), den sie mit einem klassischen grauen Rollkragenpullover ergänzte. In den sozialen Medien erntete die Prinzessin für diese Stilauswahl großes Lob vonseiten der Royal-Beobachter. "Unglaublich vornehm", lautete das knappe Urteil eines Nutzers auf X. Der Auftritt war im Vorfeld nicht angekündigt worden – umso größer war die Begeisterung, als die Royal zwischen den Kleiderständern und Regalen auftauchte. Dass ausgerechnet ein Designerzweiteiler zum Besuch eines Gebrauchtwarenladens kombiniert wurde, sorgte online für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Vor Ort zeigte sich Kate total nahbar: Sie nahm sich jede Menge Zeit, stöberte ganz entspannt durch die Regale und quatschte gut gelaunt mit den Locals und Schnäppchenjägern. Als stolze Schirmherrin von Each gab die Dreifach-Mama offen zu, dass sie selbst eine riesige Schwäche fürs Flohmarkt-Shopping und Stöbern hat. "Man weiß nie, was man finden wird – genau das ist so schön. Es fühlt sich ein bisschen mehr wie eine Schatzjagd an", erklärte sie ihre Begeisterung. Während die Royal im Laden unterwegs war, lief die Diskussion über ihr Outfit im Netz weiter. "Nie ist auch nur eine Sache fehl am Platz, ich weiß nicht, wie sie das macht", schrieb ein X-Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ich liebe sie in VB. Sie trägt es tadellos, und ich bin sicher, Victoria ist begeistert."

Für einen besonderen Moment sorgte die 75-jährige Kundin Essie Landsborough. Sie fragte die Prinzessin ganz direkt, ob sie selbst in Secondhandläden unterwegs sei – und bekam eine offene Antwort. "Ja, das tue ich. Ich liebe es, durch einen Secondhandladen zu gehen", erwiderte Kate. "Als ich an der Universität in St Andrews war, gab es dort viele Secondhandläden." Ihre Leidenschaft fürs Stöbern ist übrigens nichts Neues, sondern reicht bis in ihre Unizeit zurück. Kate, die bestimmte Regeln für das Familienessen hat, studierte damals an der schottischen University of St Andrews, wo sie auch ihren Ehemann Prinz William (44) kennenlernte. Die Secondhand-Shops sind für EACH überlebenswichtig: Jeder Cent aus den Verkäufen fließt direkt in die Unterstützung schwerkranker Kinder und ihrer Familien vor Ort.

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Imago Prinzessin Kate beim Besuch des EACH-Cafés in Hoveton

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Imago Prinzessin Kate besucht das Treehouse Children's Hospice in Ipswich

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Imago Prinzessin Kate spricht mit Shopmanagerin Fran