Wolfgang Bahro hat eine geheime Schwäche für Schlümpfe

Wolfgang Bahro (66) kennt das Publikum vor allem als knallharten Jo Gerner aus GZSZ – privat schlägt sein Herz jedoch für kleine blaue Figuren. Der Schauspieler sammelt Schlümpfe und besitzt inzwischen mehr als 100 Exemplare. In Joachim Llambis (62) neuer Talkshow "Herr Llambi lädt ein" auf RTL Radio plauderte der GZSZ-Star jetzt über seine ungewöhnliche Leidenschaft. Angefangen hat alles schon in seiner Kindheit: Sein Vater schenkte ihm damals den allerersten Schlumpf. Danach investierte der heutige Serienstar sogar sein Taschengeld, um die Sammlung Stück für Stück zu vergrößern. Von seinen frühen Errungenschaften konnte er sich offenbar nie trennen. "Da habe ich eine ganze Kiste voll", erzählt der 66-Jährige in der Sendung. Seine allerersten Schlümpfe befinden sich bis heute in seinem Besitz.

Doch bei den blauen Wichteln bleibt es nicht: Wolfgangs Sammlung umfasst auch andere Figuren – darunter befindet sich ein echtes Schmuckstück. Besonders stolz ist er auf ein Modell von Hollywoodstar Marlon Brando (†80) in seiner Paraderolle als Don Vito Corleone aus dem Filmklassiker "Der Pate". Für die Figur legte Wolfgang nach eigener Aussage einst rund 250 Euro auf den Tisch. Diese Investition soll sich inzwischen deutlich ausgezahlt haben, denn das Sammlerstück ist heute angeblich etwa 2.500 Euro wert – also ungefähr das Zehnfache des damaligen Kaufpreises. Wer noch mehr über die Sammelleidenschaft des Serienstars erfahren möchte, kann sich die komplette Folge von "Herr Llambi lädt ein" am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, ab 14 Uhr auf RTLRadio.de anhören. Dort spricht Joachim mit seinem Gast neben dessen Sammelleidenschaft auch über das Familienleben, seine langjährige Serienrolle und mögliche neue Herausforderungen.

Die Begeisterung für die Schlümpfe gibt Wolfgang innerhalb seiner Familie weiter. Früher spielte er mit seinem Sohn, heute dürfen auch seine Enkel die Schlümpfe in die Hand nehmen. Überhaupt steht für den Schauspieler die Familie an erster Stelle – und genau darin sieht er auch die einzige echte Parallele zu seiner Serienrolle. "Das Einzige, was uns vielleicht verbindet, ist wirklich die Liebe zu den Kindern und zur Familie und dass die Familie an erster Stelle steht", erklärt Wolfgang bei RTL Radio. Auch seine Familie bezieht er in Zukunftspläne ein. Eine Teilnahme an Let's Dance kann er sich durchaus vorstellen – die im Training gelernten Schritte würde er anschließend gern seiner Ehefrau beibringen. Bei GZSZ zeichnet sich unterdessen ein Abschied ab: Felix von Jascheroff (44) möchte die Serie nach rund 25 Jahren verlassen. Sein letzter Auftritt als John Bachmann ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 vorgesehen.

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Imago Wolfgang Bahro bei der Berlin-Premiere von

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Getty Images Wolfgang Bahro im Juni 2022

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IMAGO / Agentur Baganz Wolfgang Bahro und Ehefrau Barbara im September 2025