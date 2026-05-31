So viel Gage bekam Felix von Jascheroff angeblich bei GZSZ

Felix von Jascheroff (43) sorgt mit seinem nächsten Karriereschritt für Gesprächsstoff: Der Schauspieler kehrt GZSZ nach rund 25 Jahren den Rücken. RTL bestätigte, dass sich Felix von seiner Rolle als John Bachmann verabschieden will, um sich neuen beruflichen Projekten zu widmen. Laut Recherchen der Bild soll der Serienliebling dafür bislang eine beachtliche Gage kassiert haben: Dem Bericht zufolge strich Felix monatlich zwischen 10.000 und 11.000 Euro ein. Noch dreht er weiterhin in den UFA-Studios in Potsdam-Babelsberg, denn sein endgültiger Ausstieg ist erst für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant.

Der Blick hinter die Kulissen zeigt, dass Felix mit seinem Gehalt bei GZSZ zwar gut verdiente, aber nicht zur absoluten Spitze gehörte. Kollege Jörn Schlönvoigt (39), der seit 2004 als Philip Höfer vor der Kamera steht, soll sogar rund 12.000 Euro im Monat erhalten. Topverdiener unter den Männern am Kolle-Kiez sei laut dem Bild-Bericht Urgestein Wolfgang Bahro (65), der seit 1993 als Rechtsanwalt Gerner zu sehen ist und angeblich zwischen 14.000 und 15.000 Euro monatlich einstreicht. Die Gagen der GZSZ-Stars sollen damit rund 30 Prozent über denen von Kolleginnen und Kollegen bei anderen Daily-Soaps wie Alles was zählt oder Unter uns liegen. Gleichzeitig gelten die Drehtage als besonders intensiv: Von Montag bis Freitag stehen die Darsteller am Set, oft ab dem frühen Morgen in der Maske und bis in den Abend hinein vor der Kamera. Wer andere Projekte realisieren will, muss dies mit der Produktion absprechen. Besonders lukrativ können für einige Stars zusätzliche Werbekampagnen sein, die eine komplette Monatsgage noch übertreffen können.

Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre gehört Felix – mit kleineren Pausen – fest zum GZSZ-Kosmos und prägte mit seiner Figur zahlreiche große Geschichten am Kolle-Kiez. Der gebürtige Berliner ist neben seiner Arbeit vor der Kamera auch musikalisch aktiv und immer wieder auf anderen Bühnen unterwegs. Über sein Privatleben hält der zweifache Vater vieles aus der Öffentlichkeit heraus, teilt aber gelegentlich Einblicke mit seinen Followern in den sozialen Medien. Wie genau der Abschied von John Bachmann erzählt wird, bleibt vorerst ein Geheimnis – fest steht nur, dass für Felix ein neues Kapitel außerhalb des GZSZ-Sets beginnt. "Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich", so Felix.

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RTL Felix von Jascheroff als John bei GZSZ

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Jörn Schlönvoigt, Felix von Jascheroff, Anne Menden und Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

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RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff