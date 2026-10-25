Destiny's Child tanzen bei Jay-Zs Konzert wieder zusammen

Destiny's Child-Fans bekamen am Freitagabend eine schöne Überraschung zu Gesicht: Beyoncé, Kelly Rowland (45) und Michelle Williams feierten gemeinsam bei Jay-Zs (56) Konzert. Wie auf X zu sehen ist, verfolgten die drei Sängerinnen den Auftritt gemeinsam aus einer Suite im SoFi Stadium in Los Angeles. Die ehemaligen Bandkolleginnen blieben dort aber keineswegs ruhig auf ihren Plätzen sitzen. Vielmehr tanzten sie ausgelassen zur Musik des Rappers und feuerten ihn während seiner Show begeistert an.

Doch nicht nur die kleine Reunion machte den Abend zu etwas Besonderem. Auch Beyoncés Familie rückte während des Konzerts in den Mittelpunkt: Blue Ivy Carter (14) kam zu ihrem Vater Jay-Z auf die Bühne und nahm am Klavier Platz – gleich zwei Songs begleitete sie. Während der Rapper "The Story of O.J." und "Dead Presidents" performte, unterstützte ihn seine Tochter musikalisch auf der großen Bühne des voll besetzten Stadions. Danach folgte eine herzliche, innige Umarmung zum Abschied.

Doch die Familie des Musikers war nicht die einzige prominente Verstärkung an diesem Abend. Auch Rihanna (38) befand sich unter den Gästen im SoFi Stadium. Die "Umbrella"-Interpretin groovte im Innenraum gut gelaunt zu Jay-Zs Musik, wie in einem Video auf X zu sehen ist. Zwischendurch nahm sie sich Zeit für ihre Fans. Der eine oder andere bekam ein schönes Foto mit dem Superstar.

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Getty Images Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyoncé Knowles im Juni 2005

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Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter feiern das Motto "Costume Art"

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Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.