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Destiny's Child kündigt neue Songs zum 30. Jubiläum an
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Destiny's Child kündigt neue Songs zum 30. Jubiläum an

- Patricia Schlösser-Christ
Lesezeit: 2 min
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Fans von Destiny's Child dürfen sich auf ein großes Comeback freuen: Die legendäre Girlgroup plant zum 30. Jubiläum die Veröffentlichung von neuem Musikmaterial. Das bestätigte Mathew Knowles (74), der Vater von Beyoncé (44) und einstiger Manager der Gruppe, gegenüber TMZ. Demnach sollen zwischen zehn und fünfzehn Remixes erscheinen, darunter Urban-Versionen und Dance-Remakes. Noch ist allerdings offen, ob die Songs am Ende als komplettes Album erscheinen werden. Klar ist laut Mathew aber, dass alle drei Mitglieder mit an Bord sein werden: Beyoncé, Kelly Rowland (45) und Michelle Williams (46).

Neben den überarbeiteten Songs plant die Girlgroup laut Mathew zudem, bisher unveröffentlichtes Material aus dem Archiv zu veröffentlichen. Demnach sitzen Destiny's Child nicht nur auf neuen Mixes, sondern auch auf noch nie gezeigten Videoaufnahmen und bisher ungehörten Audio-Schnipseln, die pünktlich zum runden Jubiläum das Licht der Welt erblicken sollen. Ein genauer Release-Plan wurde bisher allerdings nicht genannt.

Destiny's Child zählte in den 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten Girlgroups weltweit. Das bislang letzte Studioalbum der Formation, "Destiny Fulfilled", erschien im November 2004. Das neu angekündigte Projekt wäre die erste frische Veröffentlichung der Gruppe seit mehr als zwei Jahrzehnten. Beyoncé, Kelly und Michelle sorgten in den vergangenen Jahren zwar immer wieder mit gemeinsamen Auftritten und Reunion-Momenten für Aufmerksamkeit, ein größeres neues Musikprojekt der drei blieb jedoch bislang aus. Umso mehr rückt nun ihr gemeinsames Jubiläum in den Mittelpunkt, das der Band die ideale Gelegenheit bietet, an ihre erfolgreichen Jahre anzuknüpfen und die Geschichte von Destiny's Child mit neuem Material weiterzuerzählen.

Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams an Kellys 44. Geburtstag, Destiny's-Child-Mitglieder
Instagram / beyonce
Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams an Kellys 44. Geburtstag, Destiny's-Child-Mitglieder
Destiny's Child im Januar 2001 in Washington
Getty Images
Destiny's Child im Januar 2001 in Washington
Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001
Getty Images
Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001
Worauf freut ihr euch beim Comeback am meisten?
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