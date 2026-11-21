Prinz Harry (42) soll von seinem langjährigen Freund Sir Elton John (79) eine deutliche Abfuhr erhalten haben. Moderator Mark Dolan behauptet im Podcast "Daily Expresso", der Sänger habe sich wegen ihrer gemeinsamen Medienklage gegen Associated Newspapers vom Herzog von Sussex distanziert. Harry, Elton und weitere Prominente werfen dem Verlag der Daily Mail vor, Informationen auf rechtswidrige Weise beschafft zu haben. Nach Dolans Darstellung hätten die hohen Kosten und die öffentliche Blamage rund um den Prozess allerdings für Spannungen zwischen dem Royal und dem Musiker gesorgt. Der Moderator wählte dafür deutliche Worte: "Elton John hat Prinz Harry abserviert. Es ist vorbei." Belegt ist diese Behauptung jedoch nicht. Weder Harry noch Elton haben ein Zerwürfnis bislang bestätigt.

Als weiteres Indiz für seine Darstellung wertet Mark Eltons jüngste öffentliche Nähe zu König Charles III. (78) Der Monarch war gemeinsam mit dem Musiker in dessen Apple-Music-Radioshow "Rocket Hour" zu hören. Für Mark steht dieser Auftritt offenbar für einen Seitenwechsel. Im Podcast behauptet er über Elton: "Er ist nicht glücklich darüber, dass der einzige öffentliche Misserfolg seiner gesamten Karriere seine Partnerschaft mit Prinz Harry und diese zum Scheitern verurteilte Klage ist." Zudem sieht er Elton inzwischen klar auf der Seite des Königs: "Der Mann, der nach dem Megxit praktisch der Beschützer der Sussexes war, steht jetzt voll hinter Team Wales, Team König Charles und Team Windsor." Mit dem britischen Königshaus ist der "Rocketman"-Interpret schon seit Jahrzehnten verbunden. Er war eng mit Prinzessin Diana (†36) befreundet und sang 1997 bei ihrer Beerdigung eine umgeschriebene Version seines Hits "Candle in the Wind".

Auch ohne den Sänger an ihrer Seite fehlt es Harry und Meghan aber nicht an prominenten Weggefährten. Zu ihrem bekannten Umfeld zählen unter anderem Serena Williams (45), George und Amal Clooney (48) sowie Michael Bublé (51) und seine Frau Luisana Lopilato (39). Auch Beyoncé (45) und Jay-Z (56) gehören dazu. Harrys Freund Alex Rayner beschrieb den Royal zudem als weniger isoliert, als oft angenommen wird. "Harry und Meghan sprechen viel häufiger mit der königlichen Familie, als wir denken. Ihre Beziehung ist viel stärker, als die Öffentlichkeit glaubt", sagte er gegenüber der Daily Mail.

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Getty Images Elton John und Prinz Harry, Juli 2018

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Getty Images König Charles III. trifft Elton John und David Furnish bei der Royal Variety Performance in London, 2024

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