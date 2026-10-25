Jessica Haller kämpft sich nach OP eindrucksvoll zurück

Jessica Haller (36) stellt sich einer neuen Herausforderung: An einem grünen, bergigen Urlaubsort nimmt die Reality-TV-Bekanntheit erstmals seit ihrer Wirbelsäulenoperation an einem gemeinsamen Workout mit anderen Teilnehmenden teil. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihre Community daran teilhaben und spricht offen über ihre Zweifel vor dem Training. "Was mich nach der OP ultra challenged, ist, mit anderen gemeinsam zu trainieren, weil jeder ein anderes Level hat", erklärt sie. Außerdem verrät sie: "Und ich bin ganz gespannt, ob mich das heute triggert oder motiviert." Ob das unterschiedliche Leistungsniveau in der Gruppe sie unter Druck setzen oder zusätzlich anspornen würde, weiß Jessica vorab also selbst noch nicht. Dennoch stellt sie sich der Herausforderung und trainiert in einem überdachten Outdoor-Bereich gemeinsam mit den anderen. Auf einer Matte absolviert sie verschiedene Bodenübungen und wirkt dabei konzentriert und gut gelaunt. Gleichzeitig scheint sie stolz darauf zu sein, ihrem Körper nach der Operation Schritt für Schritt wieder mehr zuzutrauen.

Auch das schlechte Wetter kann Jessica die Freude an dem sportlichen Erlebnis nicht nehmen. Zunächst macht sie sich in einem braunen Hoodie und mit Handschuhen auf den Weg zum Training. In einem Schlafzimmer legt sie anschließend ihre Trainings- und Pflegeutensilien bereit, bevor sie sich für die Sporteinheit in einen schwarzen Sport-BH und passende Shorts wirft. Gemeinsam mit weiteren Sportlerinnen und Sportlern absolviert sie verschiedene Übungen auf Matten. Zwischendurch lacht sie ausgelassen und scheint ihre anfängliche Unsicherheit im Laufe des Workouts zunehmend abzulegen. Ihr Fazit fällt entsprechend begeistert aus: "Das war so so cool", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Zum Abschluss wird Jessica draußen noch von Pamela Reif (30) gefilmt, ehe sie sich auf einer Liege eine wohltuende Massage gönnt. "Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich nach meiner Wirbelsäulen-OP hier wieder stehen kann. Ich kann das gar nicht glauben", schwärmt sie.

Dass dieser Tag für Jessica eine besondere Bedeutung hat, hängt eng mit ihrer Krankengeschichte zusammen. Im August 2024 musste sich die Social-Media-Bekanntheit aufgrund einer Wirbelsäulenerkrankung einer schweren Rückenoperation unterziehen. Der Eingriff beeinflusst ihren Alltag und ihre sportlichen Möglichkeiten bis heute. Im September 2025 sprach Jessica in einer Instagram-Fragerunde offen über ihren Gesundheitszustand und erklärte, dass dieser schwanke. Gleichzeitig betonte sie, wie dankbar sie dafür sei, wieder laufen und wandern zu können und ihr Leben zu genießen. Das gemeinsame Workout markiert nun einen weiteren Schritt auf ihrem Weg zurück zu mehr sportlicher Belastbarkeit. Obwohl sie im Vorfeld Bedenken hatte, sich beim Training mit anderen an deren unterschiedlichem Fitnessniveau messen zu müssen, stellte sie sich der Herausforderung bewusst. Damit zeigt Jessica, dass sie sich trotz ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte nach und nach an neue sportliche Erfahrungen heranwagt.

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Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

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Instagram / jessica_haller Pamela Reif und Jessica Haller

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Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2024