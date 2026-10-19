Johannes ohne seinen Bart: Jessica Haller kriegt "Gänsehaut"

Johannes Haller (38) hat nach mehr als 15 Jahren kurzen Prozess mit seinem Bart gemacht – und damit seine Familie völlig überrascht. Der Realitystar präsentierte die radikale Typveränderung jetzt in einem Video auf Instagram und hielt darin gleich fest, wie seine Familie auf das glattrasierte Gesicht reagierte. Besonders seine Ehefrau Jessica Haller (36) konnte kaum fassen, wer da vor ihr stand. "Nein. Oh nein, ich kriege Gänsehaut. Oh nein. Du bist ein anderer Mensch, ich kann dich nicht küssen. Wer bist du? Was hast du mit meinem Mann gemacht?", platzte es aus ihr heraus. Mit ihrem ungläubigen Blick machte die frühere Bachelorette deutlich, wie groß die Veränderung für sie war. Auch einen Vergleich hatte die Influencerin parat: "Es ist, als hätte dir jemand den Mund weggenommen."

Doch nicht nur Jessica brauchte einen Augenblick, um Johannes' neuen Look zu verarbeiten. Auch Töchterchen Hailey, die Johannes noch vor Jessica zu Gesicht bekam, nahm bei der ersten Begegnung mit ihrem bartlosen Papa kein Blatt vor den Mund. "Du siehst komisch aus", stellte die Kleine nüchtern fest. Anschließend machte sie sich direkt auf den Weg zu ihrer Mutter, um ihr von der Rasieraktion zu berichten. Jessica konnte zunächst kaum glauben, was ihre Tochter ihr da erzählte. Erst als Johannes selbst auftauchte und sich mit seinem veränderten Gesicht zeigte, wurde klar: Der Bart war tatsächlich komplett verschwunden.

Johannes selbst hat für seinen Schritt eine klare Erklärung. Der Bart habe sich für ihn zuletzt schlicht nicht mehr richtig angefühlt, deshalb wollte er nach all den Jahren etwas verändern. "Über 15 Jahre trage ich Bart, ich habe es seit Monaten nicht mehr gefühlt...", erklärte er im Clip. Ganz selbstverständlich fühlt sich das glattrasierte Gesicht für ihn allerdings noch nicht an. Auch Johannes, der Jessica bereits viermal geheiratet hat, muss sich nach der langen Zeit erst daran gewöhnen, im Spiegel keinen Bart mehr zu sehen. Bereut hat er den Schritt dennoch nicht. "Es fühlt sich tatsächlich noch seltsam an, wenn ich in den Spiegel schaue, aber ich liebe es", betonte er. Johannes ist mit dem Ergebnis der Rasur also offenbar rundum zufrieden – auch wenn die Gewöhnungsphase bei ihm selbst und bei seinen Liebsten noch ein wenig andauern dürfte.

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Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Oktober 2026

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Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025

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ActionPress/action press Johannes Haller im Juli 2020

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