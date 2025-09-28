Nach Wirbelsäulen-OP: Jessica Haller gibt ein Rücken-Update

Jessica Haller (35), bekannt aus Der Bachelor, hat in einer Instagram-Fragerunde nun neue Einblicke in ihren Gesundheitszustand gegeben. Die Social-Media-Persönlichkeit musste sich aufgrund einer Wirbelsäulenerkrankung im August 2024 einer schweren Operation am Rücken unterziehen und sprach nun offen darüber, wie es ihr mittlerweile geht. "Es gibt solche und solche Tage, ich möchte mich aber nicht beschweren. Ich darf laufen, wandern, glücklich sein", verriet sie ihren Followern.

Jessica erklärte weiter, dass ihr Körper sofort reagiere, wenn sie sich überanstrenge. Sie habe gelernt, die Signale ernst zu nehmen und betonte, wie wichtig es ihr sei, keine unnötigen Belastungen mehr zuzulassen. "Ich bin vom Gas runter und mache mir keinen Druck mehr", erklärte sie gelassen. Diese neue Gelassenheit scheint ihrer Genesung zugutezukommen, denn sie bewege sich mittlerweile wieder regelmäßig, wann immer es ihr Gesundheitszustand erlaube. Mit viel Umsicht gestaltet sie ihren Alltag so, dass er ihren Bedürfnissen entspricht.

Bereits im Mai hatte die Ibiza-Auswanderin auf Instagram die Frage eines Fans beantwortet, ob sie nach ihrer Rückenoperation schon wieder Sport treibe. "Ich bin ehrlich gesagt seit meiner OP immer noch in der Reha", erklärte Jessica damals noch und betonte, dass sie ihr Training bewusst an ihren Körper anpasse. Der Fokus liege vor allem darauf, die Muskeln rund um ihre Wirbelsäule gezielt aufzubauen und liebevoll mit den eigenen Grenzen umzugehen. Mittlerweile kann die 35-Jährige jedoch wieder leichte sportliche Aktivitäten wie Pilates, Wandern und Radfahren ausüben.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin