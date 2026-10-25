So findet Linda Braunberger den neuen Promi-Büßen-Cast

In wenigen Tagen beginnt die fünfte Staffel von Das große Promi-Büßen – und eine frühere Teilnehmerin freut sich schon jetzt auf den Auftakt. Linda Braunberger (25), die 2025 selbst im Camp um Vergebung bat, nahm im Promiflash-Interview die neue Kandidatenriege genauer unter die Lupe. Dabei sind unter anderem Aleksandar Petrovic (35), Georgina Fleur (36) und Nadja Großmann. Für den Realitystar steht deshalb bereits vor der ersten Folge fest, dass diese Mischung funktionieren wird. "Der Cast ist absolute Bombe, maximal gut gecastet. Ich glaube, das wird richtig durch die Decke gehen", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Auch beim Konfliktpotenzial rechnet sie mit einigem: "Das wird auch maximales Drama sein. Ich kann mir das nicht anders vorstellen." Lindas Begeisterung ist dabei ungebremst – die Besetzung überzeugt sie auf ganzer Linie.

Wer allerdings auf exklusive Einblicke aus dem Camp gehofft hatte, wird enttäuscht. Trotz ihrer eigenen Erfahrungen mit dem Format verfügt die Influencerin über keinerlei Insiderwissen zur bevorstehenden Staffel. Auf die Frage, ob sie schon etwas über die neuen Folgen gehört habe, erklärte sie gegenüber Promiflash: "Ich habe leider gar nichts darüber gehört, muss ich sagen. Ich hätte gerne geteasert und den Tea gespillt, aber ich habe leider gar nichts darüber gehört." Ihre Erwartung einer dramatischen Staffel stützt sich daher allein auf die Namen auf der Teilnehmerliste. Was tatsächlich zwischen den Kandidaten passiert, wird auch Linda erst gemeinsam mit den Zuschauern erfahren.

Die neue Staffel ist ab Montag, dem 26. Oktober 2026, bei Joyn zu sehen. Zum Auftakt sollen direkt zwei Folgen kostenlos verfügbar sein. Wieder ziehen zehn Prominente in das karge Camp am österreichischen Erzberg, um sich mit ihren öffentlichen Fehltritten zu beschäftigen. Durch die Sendung führt wie gewohnt Olivia Jones (56), die die Teilnehmer in der "Runde der Schande" mit ihrem vergangenen Verhalten konfrontiert. Für einen Kandidaten soll der Aufenthalt jedoch früher enden als vorgesehen: Der ehemalige Nationaltorwart Eike Immel (65) wird die Show vorzeitig verlassen. Weshalb und zu welchem genauen Zeitpunkt er aussteigt, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"