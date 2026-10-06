Schon bald: Dann startet endlich "Das große Promi-Büßen"

Die Wartezeit hat schon bald ein Ende: Am Montag, dem 26. Oktober 2026, geht Das große Promi-Büßen bei Joyn in die fünfte Runde. Zum Auftakt stellt der Streamingdienst zwei Folgen kostenfrei zur Verfügung. Schauplatz ist erneut das karge Camp am österreichischen Erzberg, in dem sich zehn Prominente ihren öffentlichen Fehltritten stellen müssen. Höhepunkt ist dabei wie gewohnt die "Runde der Schande": Dort treffen die Kandidaten auf Olivia Jones (56), die den Teilnehmern ihr früheres Verhalten schonungslos vor Augen führt. Besonders brisant klingt eine Ankündigung rund um Eike Immel (65). Für den ehemaligen Nationaltorwart endet das Abenteuer offenbar früher als erhofft. Wie schnell der Sportler das Camp tatsächlich verlassen muss und welcher Grund dahintersteckt, geht aus den bisher veröffentlichten Informationen jedoch nicht hervor. Fans müssen sich demnach bis zum Start gedulden, um zu erfahren, was hinter dem vorzeitigen Aus steckt.

Wer nicht streamen möchte, bekommt später ebenfalls eine Gelegenheit: Ab Dienstag, dem 24. November 2026, läuft das Format auch im linearen Fernsehen – immer um 22:10 Uhr in SAT.1. Produziert wird die fünfte Staffel von Banijay Productions Germany. Eike selbst geht die Sache nach eigenen Angaben völlig unvorbereitet an. "Ich habe noch nie #PromiBüßen gesehen und nur einiges gehört", erklärte er dem Bericht von Medien-Puls zufolge. Größere Sorgen bereitet ihm vor dem Einzug weniger die Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit als vielmehr das Zusammenleben mit den anderen prominenten Kandidaten. "Ich hasse es, auf engem Raum mit anderen zu leben. Ich hoffe, ich bin nicht so mürrisch", gab der Ex-Torwart zu. Ob ihm die Nähe zu den Mitstreitern am Erzberg tatsächlich zu schaffen macht, zeigt sich ab Ende Oktober.

Der Cast steht bereits offiziell fest: Neben Eike ziehen Georgina Fleur (36), Cosimo Citiolo (45), Nadja Großmann, Raffaela Raab, Marwin Klute (29), Aleksandar Petrovic (35), Sahel, Melissa Hofman und Annamiltina ins Camp. Aleks treibt dabei vor allem eine Befürchtung um. "Es wäre der totale Horror für mich, wenn ich vor der 'Runde der Schande' fliegen würde. Ich möchte büßen", stellte er laut Medien-Puls klar. Georgina will für frühere Ausraster geradestehen, während Cosimo sein vorschnelles Handeln und seine häufigen Nacktauftritte hinterfragen möchte. Melissa wiederum räumte ein, auf Provokationen mitunter zu stark reagiert zu haben. Im Mittelpunkt des beliebten Formats stehen erneut die öffentlichen Verfehlungen der berühmten Teilnehmer und deren Aufarbeitung unter der kritischen Leitung von Olivia.

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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IMAGO / pictureteam Eike Immel, Februar 2025

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Imago Olivia Jones beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn