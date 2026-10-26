Gloria bricht bei "Temptation Island VIP" in Tränen aus

Bei Temptation Island VIP fließen bei Gloria Schwesinger (34) die Tränen. Gemeinsam mit ihrem Freund Michael stellt sich die TV-Bekanntheit dem Treuetest. Männer und Frauen sind in zwei verschiedenen Villen untergebracht. Das Problem: Die beiden Häuser stehen so dicht beieinander, dass die Vergebenen immer wieder Stimmen, Gelächter und andere Geräusche aus dem Nachbarhaus hören. Vor allem Gloria kommt dadurch ins Grübeln und kann das Kopfkino kaum noch abschalten. Als Kandidatin Chika Ojiudo-Ambrose ihrer Partnerin Carina Ojiudo-Ambrose lautstark eine Liebeserklärung über die Distanz hinweg zuruft, wird es für Gloria besonders schwer. "Carina, ich liebe dich. Du bist geiler als alle Verführerinnen hier. Ich vermisse dich", brüllt Chika – und Carina antwortet prompt mit einem "Ich liebe dich". Auch Gloria versucht ihr Glück und ruft: "Micha, ich liebe dich." Doch von ihrem Partner kommt keine hörbare Reaktion zurück.

Dass ausgerechnet ihr Liebesruf unbeantwortet bleibt, während ein anderes Paar trotz der räumlichen Trennung problemlos miteinander kommunizieren kann, trifft Gloria schwer. Sichtlich bedrückt schildert sie in der Kuppelshow ihre Enttäuschung: "Komm halt ein bisschen weniger und wenn man dann sieht, dass ein anderes Pärchen richtig kommunizieren kann und ich stehe daneben und frage mich: 'Und wo schreit jetzt mein Freund?'" Die Situation lässt die Influencerin nicht los. Obwohl die Geräusche Gloria sichtlich mitnehmen, zieht es sie kurz darauf wieder ans Fenster. Neugierig versucht sie herauszufinden, was in der anderen Villa vor sich geht. Statt sich abzulenken, lauscht sie immer wieder hinüber und bekommt dabei vor allem eines mit: Bei den Männern und Chika scheint die Stimmung ziemlich ausgelassen zu sein.

Ihr Verhalten bleibt auch den anderen Teilnehmern nicht verborgen. Verführer Samuel beobachtet, wie Gloria immer wieder lauscht, und zeigt sich besorgt. Seiner Einschätzung nach könnte das ständige Horchen für sie gefährlich werden, denn er hat den Eindruck, dass die Situation sie stark belastet. Schließlich flüchtet Gloria ins Badezimmer, um einen Moment für sich zu haben. Doch auch dort kann sie ihre Gefühle nicht zurückhalten und bricht erneut in Tränen aus. Besonders das ausgelassene Lachen aus dem Nachbarhaus setzt ihr zu und scheint sie zunehmend an ihre emotionalen Grenzen zu bringen. "Ich kann dieses Gelache nicht mehr hören. Dieses Gelache. Haltet endlich die Fresse", sagt sie weinend in der Sendung. Bei "Temptation Island VIP" werden Paare getrennt und müssen in Villen voller Singles beweisen, wie es um ihre Treue bestellt ist. Kontakt zum eigenen Partner gibt es dabei nicht. Nur bei den Lagerfeuern wird den Teilnehmern Videomaterial ihrer Partner gezeigt.

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island VIP"

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Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025