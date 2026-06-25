Expertin meint: Keine Chance auf Versöhnung im Beckham-Drama

Der Familienstreit bei den Beckhams scheint tiefer denn je zu sein – und eine Expertin sieht kaum noch Hoffnung auf Versöhnung. Als David Beckham (51) am 12. Juni in Los Angeles seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllte, war sein ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) auffällig abwesend. Während Victoria Beckham (52) und die jüngeren Kinder Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) ihren Vater an diesem besonderen Tag begleiteten, unternahm die 14-jährige Harper anschließend einen bewegenden Versuch, Kontakt zu ihrem entfremdeten Bruder aufzubauen. Im selben rosa Kleid, das sie schon bei der Zeremonie getragen hatte, fuhr sie mit einem handgeschriebenen Brief zu Brooklyns Haus in Beverly Hills – und musste Minuten später unverrichteter Dinge wieder abreisen. Berichten zufolge soll ihr mitgeteilt worden sein, dass Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) nicht in der Stadt seien. Wenig später postete Brooklyn eine Instagram-Story, auf der er in New York beim Joggen zu sehen war.

Für Showbiz-Journalistin Katie Hind ist der Fall klar: Es gibt derzeit niemanden mehr, der als Vermittler in diesem Familienkonflikt auftreten könnte. In einem Podcast mit dem Titel "Deep Dive" zog sie Parallelen zur Situation von Prinz Harry (41) und Meghan (44): "Es wird gesagt: 'Wenn sie ihn verlässt, kommt er wieder.' Er wird dann an ihrer Tür klopfen, und bei beiden Paaren wird es faszinierend sein zu sehen, ob sie sich überhaupt trennen und was dann passiert", erklärte sie. Starkoch und guter Freund der Familie, Gordon Ramsay (59), soll demnach bereits versucht haben zu vermitteln – allerdings mit gegenteiligem Effekt. Nachdem er sich in der Sun zu Wort gemeldet hatte, soll Brooklyn ihn blockiert haben. Auch Davids Schwester Joanne, mit der Brooklyn einst eng gewesen sein soll, habe keinen Zugang mehr zu ihm. "Jeder hat es versucht, und er lässt sich nicht drauf ein", so Hind.

Brooklyn selbst hatte sich zu Beginn des Jahres öffentlich zu Wort gemeldet und in einem ausführlichen Statement schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben. Er sprach von Kontrolle, inszenierten Social-Media-Auftritten und "unechten Beziehungen". Victoria werfe er unter anderem vor, Nicolas Hochzeitskleid kurzfristig abgesagt zu haben und seinen ersten Tanz mit seiner Frau gestört zu haben. Er beschrieb, wie er sich von seiner Mutter auf der Hochzeit "äußerst unwohl und gedemütigt" gefühlt habe, und berichtete, dass sogar seine Brüder ihn auf Anweisung der Eltern auf Social Media angegriffen und ihn anschließend blockiert hätten. "Zum ersten Mal in meinem Leben ist diese Angst verschwunden, seit ich mich von meiner Familie distanziert habe", schrieb er. Sein Bruder Cruz hatte zuletzt ebenfalls für Aufsehen gesorgt, als er auf Instagram einen scheinbaren Seitenhieb gegen Brooklyn landete.

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026

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Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026