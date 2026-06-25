WM-Werbung: Cruz Beckham stichelt gegen Bruder Brooklyn

Bei den Beckhams geht der Zoff wohl in die nächste Runde. Cruz Beckham (21) besuchte am Dienstag gemeinsam mit seinem Vater David Beckham (51) das Spiel England gegen Ghana in Boston, schien dabei jedoch zeitweise mehr mit seinem Handy beschäftigt zu sein als mit dem Geschehen auf dem Rasen. In seiner Instagram-Story zeigte sich der Promispross mit Blick aufs Smartphone, während David das Spiel aufmerksam verfolgte. Dazu schrieb er: "Keine Sorge, es war in der Werbepause" – ein Seitenhieb, der offenbar an seinen Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) gerichtet war.

Denn kurz zuvor war ein Werbespot von Brooklyn für den Lieferdienst DoorDash erschienen, in dem der 27-Jährige den Familienstreit öffentlich aufgreift. "Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich das FIFA-WM-Spiel 2026 von zu Hause aus schaue. Nicht etwa, weil ich keine Tickets hätte", sagt er darin und ergänzt: "Äh, das ist eine lange Geschichte." Anschließend verschenkt er seine Tickets an einen Lieferfahrer. Für den Clip soll Brooklyn zudem ordentlich bezahlt worden sein – die Rede ist von mindestens einer Million US-Dollar, umgerechnet rund 872.900 Euro.

Die restliche Beckham-Familie soll von dem Clip allerdings wenig begeistert gewesen sein. "Einen Werbespot über die Entfremdung von der Familie zu drehen, als wäre es ein Witz, während seine Familie am Boden zerstört ist und seine Schwester und Großeltern untröstlich sind, ist schrecklich", zitierte Page Six einen Insider. Auch im Netz sorgte der Clip für Kritik. "Wenn man ständig gegen die eigene Familie sticheln muss, um relevant zu bleiben", hieß es in einem Kommentar. Ein anderer spottete: "Er scheint sehr froh darüber zu sein, dass er immer noch vom Namen Beckham profitieren kann."

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Imago Brooklyn und Cruz Beckham, März 2024

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Imago Cruz Beckham mit Vater David und Freundin Jackie Apostel im Boston Stadium, Foxborough, 23. Juni 2026

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Getty Images Brooklyn Beckham beim Panel "From Passion to Product" im Rahmen des Tribeca Festival 2026 in New York