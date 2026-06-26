Bleibt cool: Ariana Grande postet versehentlich Busenblitzer

Ariana Grande (33) hat versehentlich ein Busenblitzer-Foto von sich selbst auf Instagram geteilt – und das kurz vor ihrem 33. Geburtstag am 26. Juni. Auf einem Bild in ihrer Instagram-Story, das sie am Dienstag, den 23. Juni, postete, ist die Sängerin zu sehen, wie sie sich herunterbückt, um einen Hund zu streicheln. Ihr rot-weiß kariertes Kleid rutschte dabei so weit nach vorne, dass ihre linke Brust unbeabsichtigt zu sehen war. Das Bild wurde zwar schnell wieder gelöscht, doch ihre Millionen von Followern hatten es längst gesehen und weiterverbreitet.

Statt die Sache still zu übergehen, reagierte Ariana mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Sie postete einen Throwback-Clip, in dem sie gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin und Schauspielkollegin Liz Gillies (32) eine Szene aus dem Kultfilm "Showgirls" von 1995 nachspielen. In dem Clip ist zu hören, wie Liz ihren Part rezitiert: "Du hast tolle Brüste. Sie sind wirklich wunderschön." Ariana antwortet darauf ganz gelassen mit einem schlichten: "Danke."

Ariana und Liz verbindet eine Freundschaft, die weit vor ihrem gemeinsamen Auftritt in der Nickelodeon-Serie "Victorious", bei der gefährliche Umstände am Set herrschten, begann – die beiden standen bereits gemeinsam auf dem Broadway auf der Bühne. Ihre Verbundenheit haben sie auch immer wieder öffentlich gezeigt: Zu Halloween 2023 etwa verkleideten sich die beiden als die "Showgirls"-Charaktere Nomi Malone und Cristal Connors – genau jene Figuren, deren Dialog sie nun erneut für ihre humorvolle Reaktion auf den Missgeschick-Post nutzten.

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Getty Images Ariana Grande im Januar 2026

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Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

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Getty Images Elizabeth Gillies und Ariana Grande im Jahr 2011