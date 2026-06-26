Schwiegertochter in spe: Ed Kelce schwärmt von Taylor Swift

Für Ed Kelce kann die Hochzeit seines Sohnes Travis Kelce (36) mit Taylor Swift (36) gar nicht schnell genug kommen. Der 75-Jährige schwärmte am Mittwoch in einem Interview mit Fox 29 Philadelphia in höchsten Tönen von seiner zukünftigen Schwiegertochter. "Ich bin super aufgeregt", sagte er mit Blick auf die bevorstehende Hochzeit. Die Sängerin sei "ein Sonnenschein, der wirklich das Mädchen von nebenan ist – genau wie Kylie", fügte er hinzu, womit er auf Kylie Kelce anspielte, die Frau seines älteren Sohnes Jason Kelce (38). Auch Jason meldete sich bei dem Anlass zu Wort: Er war beim jährlichen Team-62-Spendenturnier seines Vaters in Sea Isle City, New Jersey, dabei und zeigte sich sichtlich gut gelaunt. "Ich freue mich sehr für meinen Bruder. Ich bin glücklich für beide. Ich freue mich darauf, mit ihnen zu feiern. Es ist gerade ein gutes Jahr", sagte er gegenüber Reportern.

Auf die Frage, ob er überhaupt eingeladen sei, antwortete Jason mit einem Schmunzeln: "Ich berufe mich auf das Fünfte" – also auf sein Schweigerecht. Die Hochzeit von Taylor und Travis rückt jedenfalls immer näher: Gerüchten zufolge wollen die beiden am Wochenende rund um den 4. Juli im Madison Square Garden in New York City heiraten. Die New York Times berichtete, dass für den 3. Juli ein Antrag auf Straßensperrungen rund um die Arena gestellt wurde. Außerdem sollen mehrere Teamkollegen von Travis bei den Kansas City Chiefs bereits Hotelzimmer im nahegelegenen Marriott Marquis am Times Square gebucht haben.

Taylor und Travis hatten ihre Verlobung im August 2025 bekanntgegeben. Ed hatte damals bereits verraten, wie der romantische Antrag ablief: Demnach hatte Travis seine Verlobte in den Garten seines Hauses in Lee's Summit, Missouri, gelockt und ihr bei einem Glas Wein die entscheidende Frage gestellt. Dass die Hochzeit tatsächlich kurz bevorsteht, hatte zuletzt auch George Kittle (32), Mitspieler von Travis bei den Kansas City Chiefs, angedeutet – er lobte Taylor dafür, dass sie trotz des vollen Terminkalenders "so kurz vor ihrer Hochzeit" noch Zeit für die Veranstaltung Tight End University gefunden habe.

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Getty Images Taylor Swift und Ed Kelce

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift