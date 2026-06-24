Taylor Swift und Travis Kelce stehen wohl kurz vor Jawort

Offenbar steht die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) unmittelbar bevor! George Kittle (32), Mitspieler von Travis bei den Kansas City Chiefs und Co-Gründer der jährlichen Football-Sommerveranstaltung Tight End University, hat jetzt im Gespräch dem Magazin People davon geschwärmt, dass die Sängerin trotz eines offenbar vollen Kalenders am diesjährigen Camp teilgenommen hat. Besonders brisant: George lobte, sie nehme sich "so kurz vor ihrer Hochzeit" mit Travis Zeit für das Event. Damit deutete er an, dass das Jawort des Paares wohl schon sehr bald ansteht. Das Camp fand am 22. Juni statt und brachte zahlreiche NFL-Stars und ihre Familien zusammen.

Dabei war Taylor nicht nur kurz zu Gast, sondern verbrachte richtig Zeit mit den Anwesenden – darunter auch Georges Familie. "Sie hängt einfach rum, redet mit meiner Mutter. Shoutout an Taylor, dass sie noch mal mit meiner Mutter gesprochen hat. Aber sie ist einfach so freundlich, und es ist toll, sie dabei zu haben", erklärte George weiter gegenüber dem Portal. Ein genaues Datum für die Hochzeit nannte er dabei nicht. Auch Travis' Coach Andy Reid äußerte sich zuletzt über seinen Star-Spieler und bestätigte, dass dieser trotz der bevorstehenden Heirat voll fokussiert geblieben sei: "Er ist die meiste Zeit der Off-Season hier gewesen, wenn nicht sogar die ganze Off-Season", so der Coach bei einer Pressekonferenz.

Für Taylor ist es nicht der erste Auftritt bei der Tight End University, die Travis gemeinsam mit George und dem ehemaligen Spieler und Sportkommentator Greg Olsen im Jahr 2021 ins Leben gerufen hat. Im vergangenen Jahr sorgte sie bei dem Event mit einer Überraschungsperformance ihres Songs "Shake It Off" für Begeisterung. Damals feierten die beiden auch ihren ersten gemeinsamen Roten-Teppich-Auftritt bei der Eröffnungsveranstaltung.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Claire und George Kittle bei der Premiere von "Receiver"

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift