Taylor Swifts Mega-Hochzeit: Das wünscht sich das Brautpaar

Es ist DIE Promi-Hochzeit des Jahres: Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) stehen kurz vor dem Gang zum Traualtar – und die Vorbereitungen für das wohl glamouröseste Hochzeitswochenende des Jahres laufen auf Hochtouren. Berichten zufolge soll die eigentliche Hochzeitsfeier am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City steigen. Doch schon einen Tag zuvor, am 2. Juli, soll es laut TMZ eine Zusammenkunft mit rund 100 Personen geben – möglicherweise die eigentliche Trauzeremonie oder ein Empfang für enge Freunde und Familie.

Weitere Details deuten darauf hin, dass rund um den Madison Square Garden für den Zeitraum vom 2. bis 4. Juli Straßensperrungen beantragt wurden – das berichtete die New York Times. Außerdem sollen Spieler der Kansas City Chiefs während des Hochzeitswochenendes im Marriott Marquis Hotel am Times Square untergebracht werden. Zudem wurde bereits eine besondere Regel bekannt, die Taylor und Travis ihren Gästen für das Wochenende mitgegeben haben sollen: "Die beiden wollen auf keinen Fall Geschenke", erzählt der Footballspieler George Kittle (32) gegenüber der Daily Mail.

Unterdessen gibt es auch abseits der Hochzeitsvorbereitungen einige Hinweise auf Feierlichkeiten: An Taylors Anwesen in Rhode Island wurde am Wochenende Feuerwerk gesichtet, was Spekulationen über eine Bachelorette-Party auslöste. Die Sängerin ließ es sich zudem nicht nehmen, ihren Partner Travis zuletzt bei der Eröffnungsveranstaltung seines jährlichen dreitägigen Trainingscamps sowie beim Tight Ends & Friends Concert in Nashville zu unterstützen. Das Paar ist seit 2023 zusammen und zählt seitdem zu einem der meistbeachteten Promi-Paare weltweit.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026