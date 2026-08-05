Warum Travis Kelce bei seinen Nichten so gefeiert wird

Kylie Kelce (34) hat jetzt aus dem Familienalltag mit Jason Kelce (38) ausgepackt und verraten, wie sehr ihre Töchter an Onkel Travis Kelce (36) hängen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" sprach sie darüber, welches ihrer Kinder den Footballstar besonders um den Finger gewickelt hat. Laut der Dreifachmama ist der Bruder von Jason bei Spielen fast immer für jeden Spaß zu haben und genau das kommt vor allem bei den drei älteren Mädchen Wyatt, Ellie und Bennie offenbar besonders gut an.

Wenn Travis zu Besuch ist, herrscht also Ausnahmezustand im Wohnzimmer. "Typischerweise, wenn sie Onkel Trav sehen, ist es für alle ein Vollgas", erzählt Kylie über Wyatt, Ellie und Bennie, die sich sofort auf ihren berühmten Onkel stürzen. Der startet dann gerne auch mal wilde Wurf- und Schleuderspiele, ganz nach dem Geschmack der beiden älteren Mädchen, wie Kylie betont. Bennie sei dagegen schon eher eine kleine Lady, die lieber mit Perlenklunkern unterwegs ist. Und Baby Finn? Die Kleine, die im März 2025 zur Welt kam, ziehe sich lieber zurück. "Die einzige Person, die Onkel Trav nicht um den Finger gewickelt hat, ist Finn, und das, weil Finn mit niemandem etwas zu tun haben will", sagt Kylie lachend. Manchmal wolle sie nicht einmal etwas von Papa Jason wissen: "Finn ist Mamas Kind."

Kylie und Jason lernten sich 2014 über Tinder kennen, wobei Jason beim ersten Date tatsächlich einschlief. Das hielt die beiden aber nicht davon ab, eine Familie zu gründen. Geheiratet haben sie 2018 in Philadelphia und gemeinsam haben sie vier Töchter: die sechsjährige Wyatt, die fünfjährige Ellie, die dreijährige Bennie und Nesthäkchen Finn. Travis wiederum ist als Profi-Footballspieler aktiv und damit nicht nur auf dem Rasen eine Nummer für sich – als Onkel offenbar auch im Kinderzimmer seiner Nichten.

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football