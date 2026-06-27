Comeback? Ariana Grande feiert Geburtstag mit Ex Ricky

Zum 33. Geburtstag gönnte sich Ariana Grande (33) etwas Besonderes: Zeit mit alten Freunden. Am Donnerstagabend wurde die Popsängerin in einem Restaurant in Austin, Texas, gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Ricky Alvarez gesichtet – just an dem Ort, an dem sie gerade ihre "Eternal Sunshine"-Tour spielt. Fotos der beiden verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken und heizten prompt Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback an. Doch Insider winken bei TMZ ab: Bei dem Treffen soll es sich schlicht um einen Freundschaftsbesuch gehandelt haben. Ariana habe rund um ihren Geburtstag mehrere enge Vertraute in der texanischen Musikmetropole um sich geschart – Ricky sei eben einer davon. Neben dem Restaurantbesuch zeigte sich die Sängerin auch für ihre Fans: Sie ließ sich auf der Straße mit Anhängern fotografieren und sorgte so für Jubelstürme vor ihrem Konzertauftritt.

Kennengelernt haben sich Ariana und Ricky bereits Mitte 2014, als er als Backgroundtänzer in ihrer Crew engagiert wurde. Auf der "Honeymoon"-Tour entwickelten sich die anfänglich rein beruflichen Begegnungen zu einer echten Romanze. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung schließlich im Juli 2015, als die beiden beim Besuch eines Donut-Ladens in Los Angeles beim Küssen gefilmt wurden. Dieses Video wurde zu einem viralen Moment – und katapultierte Ricky schlagartig ins Rampenlicht. In einem Billboard-Interview schwärmte Ariana damals noch: "Wir sind glücklich. Ich bin ein sehr glückliches Mädchen." Die Beziehung galt als harmonisch und unaufgeregt – ganz anders als manche ihrer späteren, turbulenten Romanzen.

Im Sommer 2016 war die Liaison dann vorbei. Laut einem Insider war es Ariana, die die Beziehung beendete – nicht wegen Untreue, sondern weil es schlicht schwierig war, den gemeinsamen Alltag mit dem stressigen Popstarleben zu vereinbaren. Die beiden blieben Freunde. Ricky tauchte danach immer wieder in Arianas künstlerischem Umfeld auf – er besuchte ihre Konzerte, gestaltete das Cover-Artwork für "Imagine" und führte Co-Regie bei ihrem "Monopoly"-Video. Dass Ariana ihn auch in ihrem Megahit "Thank U, Next" verewigte, nahm er mit Humor. Bei einem Konzert in Austin änderte sie die entsprechende Textzeile spontan in eine freundlichere Variante um – eine Geste, die Fans als Zeichen echter Wertschätzung deuteten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande hinter einem Mikrofon im Studio.