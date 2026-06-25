Wow: Ariana Grandes Konzert wird zur "Victorious"-Reunion

Ariana Grande (32) hat ihre "Eternal Sunshine"-Tour nun nach Inglewood gebracht und im ausverkauften Kia Forum für mächtig Stimmung gesorgt. Mitten im tobenden Saal standen dabei auch zwei vertraute Gesichter aus ihrer TV-Vergangenheit: Elizabeth Gillies (32) und Matt Bennett ließen sich das Konzert ihrer langjährigen Freundin nicht entgehen und feierten in der VIP-Section jede Minute der Show mit. Die beiden ehemaligen "Victorious"-Stars wurden laut Just Jared dabei gesichtet, wie sie ausgelassen mitsangen und zu Arianas Songs tanzten.

Für Fans der Nickelodeon-Serie dürfte die kleine Reunion ein echtes Highlight gewesen sein. Ariana, Elizabeth und Matt lernten sich bereits 2009 bei den Dreharbeiten zu "Victorious" kennen und standen laut TMZ in allen 57 Folgen gemeinsam vor der Kamera. Matt Bennett spielte damals zeitweise sogar den Freund von Arianas Figur – inklusive mehrerer gemeinsamer Kuss-Szenen. Die enge Freundschaft der drei scheint also auch viele Jahre nach dem Serienende noch zu bestehen.

Doch nicht nur ihre früheren Co-Stars unterstützten die Sängerin bei ihrem Auftritt in Inglewood. Wie Just Jared berichtet, zählten auch Demi Lovato (33), Lizzo (38), Camila Mendes (31) und Madelaine Petsch (31) zu den prominenten Gästen des Abends. Die Konzerte der "Eternal Sunshine"-Tour entwickeln sich damit immer mehr zum Treffpunkt für Arianas berühmte Wegbegleiter. Schon zuvor waren Stars wie Kim Kardashian (45) oder Emma Roberts (35) bei ihrem Konzert in Los Angeles gesichtet worden und hatten ihre Begeisterung anschließend in den sozialen Medien geteilt.

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Getty Images Elizabeth Gillies und Ariana Grande im Jahr 2011

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Getty Images Der "Victorious"-Cast bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2013

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Stephanie Shepherd und Emma Roberts