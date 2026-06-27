Echte Bikerin: Motorradfahren hält Ann-Margret (85) jung

Mit 85 Jahren gibt Ann-Margret (85) noch immer Vollgas – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin ist eine leidenschaftliche Motorradfahrerin und gibt nun einen tiefen Einblick in ihre persönliche Welt: In Zusammenarbeit mit dem Auktionshaus Julien's Auctions versteigerte sie ab dem 23. Juni Erinnerungsstücke, Haushaltsgegenstände und glamouröse Kostüme des Designers Bob Mackie (86). Das wohl spektakulärste Stück der Auktion ist ihre maßgefertigte Harley-Davidson Sportster XL883 aus dem Jahr 1997, die sie selbst über 20 Jahre lang gefahren hat und die mit einem Blumenlack in Mauve und Gänseblümchen-Design verziert ist. Gegenüber Fox News Digital verriet Ann-Margret, was ihr das Motorradfahren bedeutet: "Freiheit, Freiheit, Freiheit!"

Das Bike ist dabei mehr als nur ein Sammlerstück – es ist ein Spiegel ihrer Persönlichkeit. Die Schauspielerin betont, dass sie noch heute fährt und es genießt. Die Liebe zum Zweirad begann schon in ihrer Kindheit in Schweden: "Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, hatte ein großes Motorrad", erklärte sie Fox News Digital. "Ich beobachtete ihn, und natürlich bat ich ihn, mitfahren zu dürfen. Und das tat ich. Und das war es. Ich musste unbedingt eines haben." Angst habe sie dabei nie gehabt. "Ich liebe die Geschwindigkeit. Ich bin glücklich, wenn ich auf diesem Bike sitze. Ich werde nicht ängstlich. Das ist das Problem!", lachte sie. Unter den weiteren Auktionshighlights befindet sich außerdem ein elfenbeinfarbenes Kleid, das sie 1963 in der "The Ed Sullivan Show" trug – dasselbe Outfit, in dem sie auch vor Präsident John F. Kennedy (†46) sang.

Ann-Margret führt ihre anhaltende Energie nicht auf irgendein Geheimrezept zurück, sondern auf ihr Elternhaus und ihre positive Grundhaltung. "Die Energie kommt nicht aus einer Flasche", sagte sie. "Ich bin einfach gesegnet, dass meine Mutter und mein Vater mir so viel Energie mitgegeben haben. Kein Negativismus. Man jammert nicht, man geht raus und tut die Dinge, die man liebt." Im April feierte sie ihren 85. Geburtstag – und zeigte sich gegenüber dem Magazin Parade gut gelaunt und voller Vorfreude auf das, was das Leben noch bringt. An Plänen, kürzer zu treten, mangelt es ihr jedenfalls nicht – nur daran, sie umzusetzen. "Ich war immer in Bewegung. Schon als ich vier oder fünf Jahre alt war, war ich ständig am Bewegen. Und ich mache weiter so", so Ann-Margret.

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Getty Images Schauspielerin Ann-Margret besucht eine Benefizveranstaltung in Los Angeles, Juni 2025.

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Imago Ann-Margret auf einem Motorrad, 1968

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Imago Ann-Margret auf einem Motorrad, Szene aus "The Swinger" (1966)

Soll Ann‑Margret mit 85 weiter aufs Bike steigen – was meint ihr? Unbedingt – solange sie sich fit fühlt, ist das ihre Freiheit. Lieber etwas kürzer treten und die Maschine in Ehren halten. Nur zu besonderen Anlässen – als legendäres Erinnerungsstück. Ergebnis anzeigen