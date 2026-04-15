Ellenbogen bei Sturz gebrochen: So tapfer ist Ann-Margret

Ann-Margret (84) hat sich bei einem Sturz in ihrem Zuhause den rechten Ellenbogen gebrochen. Die Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin sprach nun im Interview mit dem Magazin Parade offen über den Unfall, der sich kürzlich ereignet hatte. "Ich bin neulich gestürzt und jetzt ist mein rechter Ellenbogen gebrochen", berichtete sie am Wochenende. Wegen der Verletzung musste sie bereits einen geplanten Autogrammtermin absagen. Trotz allem nahm Ann-Margret, die auch in hohem Alter Wert auf ein strahlendes Auftreten legt, die Situation mit großer Gelassenheit: "Das ist okay. Ich bin schon so oft gestürzt. Ich habe es nicht vor, aber es passiert! Was soll ich sagen?"

Einen genauen Zeitplan für ihre Genesung nannte die Schauspielerin nicht. Ihr Fitnessprogramm mit einem Personal Trainer setzt sie aber weiterhin fort – allerdings mit Anpassungen. "Jetzt mache ich nur noch Sachen mit den Beinen", erklärte sie. Ihr Trainer komme dienstags, donnerstags und manchmal freitags vorbei, um mit ihr verschiedene Übungen zu machen. Sie schätzt seine Unterstützung sehr: "Wenn ich das nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich anfangen zu sagen: 'Ach, ich weiß nicht. Ich habe eine Erkältung. Ich habe das, ich habe jenes.' Aber dieser Mann bringt mich in Gang." Trotz der Verletzung soll Ann-Margret laut dem People-Magazin am 16. Mai bei den Chita Rivera Awards 2026 in New York City erscheinen, wo sie einen Lifetime Achievement Award erhalten wird.

Für ihre bemerkenswerte Widerstandskraft macht Ann-Margret die Werte verantwortlich, die sie von ihren Eltern mitbekommen hat. "Ich habe von meinen Eltern immer gelernt, dass man einfach aufsteht und noch einmal von vorne anfängt", sagte sie gegenüber Parade. Passend dazu zitierte sie den Klassiker "Pick Yourself Up" von Jerome Kern: "Nichts ist unmöglich, das habe ich festgestellt, denn wenn mein Kinn auf dem Boden ist – ich stehe auf, ich klopfe mir den Staub ab und fange noch einmal von vorne an!" Ann-Margret wurde als Ann-Margret Olsson in Schweden geboren und zog als Kind in die USA. Im Laufe ihrer langen Karriere wurde sie unter anderem für ihre Rollen in Filmen wie "Viva Las Vegas" an der Seite von Elvis Presley (†42) und "Bye Bye Birdie" bekannt.

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Getty Images Die Schauspielerin Ann-Margret nimmt an Women's Image Network Awards in Beverly Hills teil, 2024.

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Getty Images Schauspielerin Ann-Margret in London zur Premiere ihres neuesten Films "Carnal Knowledge", 1971.

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Getty Images Schauspielerin Ann-Margret nimmt an den 7. Daytime Beauty Awards im Grand Venue teil, September '25.

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