Rockig mit 84: So lebt Hollywood-Legende Ann-Margret heute

Ann-Margret (84), die schwedisch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, begeistert auch mit 84 Jahren ihre Fans. Die Leinwand-Ikone, die in den 1960er- und 70er-Jahren zum Inbegriff des Glamours wurde und einst als Sexsymbol galt, zog Ende September alle Blicke auf sich. Bei den siebten Daytime Beauty Awards im Grand Venue erschien sie jung und strahlend wie eh und je. Und erst am 30. August nahm sie in Beverly Hills am zweiten Tag des Cinecon Classic Film Festivals im Writers Guild Theater teil, wie Daily Mail berichtete. Bekannt für ihre feuerroten Haare und ihr charmantes Auftreten, machte sie sich in Filmen wie "Viva Las Vegas" an der Seite von Elvis Presley (†42) einen Namen – einer Legende, mit der sie nicht nur vor der Kamera Chemie hatte, sondern mit der sie auch eine Romanze verband.

Ann-Margret spielte auch in zahlreichen Klassikern der Filmgeschichte und arbeitete mit Größen wie John Wayne (†72), Dean Martin und Jennifer Aniston (56), die ebenfalls großen Wert auf einen gesunden Lebensstil legt, zusammen. Ihr Weg ins Rampenlicht begann schon früh, als die vielseitig begabte Künstlerin in Las Vegas auftrat und von George Burns entdeckt wurde, der sie in seiner Show präsentierte. 1961 begann ihre Filmkarriere mit einem Vertrag bei 20th Century Fox. Von Filmen wie "Bye Bye Birdie" bis hin zu Oscar-nominierten Auftritten in "Carnal Knowledge" – Ann-Margrets Karriere ist beeindruckend. Ihre Fans kennen sie auch aus "The Break-Up" mit Jennifer Aniston, und in den 2000er-Jahren blieb sie dem Fernsehen treu, etwa durch Rollen in Serien wie "Ray Donovan".

Doch der kultige Hollywood-Star bewies stets, dass ihre Leidenschaft für Musik genauso groß ist wie für die Schauspielerei: Im April 2023 veröffentlichte sie ihr erstes Rockalbum "Born to Be Wild". Privat war Ann-Margret eine Hälfte eines der bewunderten Paare Hollywoods. Ihre Ehe mit Roger Smith dauerte ganze 50 Jahre, bis er 2017 verstarb. Trotz des Verlustes ist die außergewöhnliche Künstlerin weiterhin aktiv und ein absolutes Vorbild an Eleganz und Vitalität. Ihre Faszination und ihr Charme scheinen unerschöpflich, und sie bleibt, wie sie einst genannt wurde, eine "Sternschnuppe der Leinwand". Fans und Wegbegleiter bewundern Ann-Margret noch heute, nicht nur für ihr Können, sondern auch für ihre zeitlose Ausstrahlung, die ihresgleichen sucht. Ob sie noch immer nicht genug hat vom Rampenlicht und mit weiteren Songs aufwartet, können Fans nur hoffen.

Getty Images Schauspielerin Ann-Margret nimmt an den 7. Daytime Beauty Awards im Grand Venue teil, September '25.

Getty Images Schauspielerin Ann-Margret in London zur Premiere ihres neuesten Films "Carnal Knowledge", 1971.

Getty Images Die Schauspielerin Ann-Margret nimmt an Women's Image Network Awards in Beverly Hills teil, 2024.