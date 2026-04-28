Ann-Margret plant Überraschung zu ihrem 85. Geburtstag

Am 28. April wird Ann-Margret (85) 85 Jahre alt – und die Leinwandikone freut sich schon riesig auf den großen Tag. Gegenüber dem Magazin Parade verriet die Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin, dass sie selbst zwar noch nichts Konkretes geplant hat, aber das Gefühl hat, dass andere längst die Köpfe zusammenstecken. "Ich habe noch nicht wirklich entschieden, wie ich feiern werde, aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute etwas planen – und mir nicht sagen, was es ist", so Ann-Margret. Dann fügte sie aufgeregt hinzu: "Ich werde also überrascht sein!" Ihr sehnlichster Wunsch für den Geburtstag ist dabei denkbar simpel: Kuchen.

Denn auch wenn die Jubilarin ansonsten auf eine gesunde Lebensweise achtet, hat sie eine süße Schwäche. "Ich esse gerne das Richtige", erklärte sie Parade, "aber Süßes – Zucker – das ist meine große Schwäche. Das ist etwas, das ich ständig im Auge behalten muss." Neben der bewussten Ernährung setzt sie auf regelmäßige Bewegung: Mit einer festen Gehgruppe ist sie seit Jahren wöchentlich unterwegs. "Manchmal sind wir 15, manchmal nur zwei – aber wir treffen uns alle", beschrieb sie die Runden. Vor allem das gemeinsame Lachen sei ihr dabei besonders wichtig. "Wir haben eine wunderbare Zeit mit viel Gelächter", so die Schauspielerin. Und das, obwohl sie zuletzt nach einem Sturz zu Hause mit einem gebrochenen Ellbogen kämpfte – was sie aber mit bemerkenswerter Gelassenheit kommentierte: "Ich bin schon so oft gestürzt. Was soll ich sagen?"

Ann-Margret blickt auf eine Karriere zurück, die bereits in den 1950er-Jahren begann. Ihr Filmdebüt gab sie 1961, und schon ihre frühen Rollen brachten ihr Golden Globes und Oscar-Nominierungen ein. Weltberühmt wurde sie spätestens durch den Film "Viva Las Vegas" an der Seite von Elvis Presley (†42) aus dem Jahr 1964 – ein Engagement, das ihr sogar den Spitznamen "weiblicher Elvis" einbrachte. Seitdem steht sie ohne Unterbrechung vor der Kamera und im Tonstudio. Noch 2023 veröffentlichte sie das Rockalbum "Born to Be Wild", das es erstmals seit fast sechs Jahrzehnten wieder in die Billboard-Charts schaffte.

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Getty Images Die Schauspielerin Ann-Margret nimmt an Women's Image Network Awards in Beverly Hills teil, 2024.

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Getty Images Schauspielerin Ann-Margret in London zur Premiere ihres neuesten Films "Carnal Knowledge", 1971.

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Getty Images Schauspielerin Ann-Margret besucht eine Benefizveranstaltung in Los Angeles, Juni 2025.